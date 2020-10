Rafael Nadal vizeaza si un titlu de campion la golf

Nadal ocupa locul sapte, cu un total de 148 de lovituri dupa primele doua zile ale turneului, situandu-se in urma liderului provizoriu, Federico Paez.Rafa Nadal a reusit duminica 74 de lovituri, la fel ca in prima zi a turneului de la Maioris, unde s-a clasat pe locul 10.Castigatorul a 20 de titluri de Mare Slem, 13 dintre ele cucerite la Roland Garros, participa la turneele din Circuitul Hexagonal-Autovidal de la T-Golf Country Club din Calvia (Mallorca).Nadal, care lasase sa se inteleaga ca ar putea sa-si incheie actualul sezon dupa victoria din finala de la Roland Garros, in fata liderului mondial Novak Djokovic, si-a anuntat saptamana trecuta participarea la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, programat la inceputul lunii noiembrie, intr-o postare pe retelele de socializare.