Reactia lui Nadal dupa eliminarea incredibila de la Wimbledon

Rafael Nadal sustine ca a facut tot ce a putut in meciul cu Gilles Muller de la Wimbledon, insa in final a fost nevoit sa se recunoasca invins.

Totusi, ibericul a reusit sa isi gaseasca o scuza spunand ca nu a prins o zi buna si ca de aceea a comis foarte multe greseli.

"Am dat tot ce aveam si am jucat cu intensitate, pasiune si atitudine. Probabil nu a fost cel mai bun meci al meu si cu siguranta nu era rezultatul pe care il asteptam.

Am comis multe greseli la inceput si asta m-a costat mult. Sa fii condus cu doua seturi inseamna multa presiune, mai ales in fara unui adversar ca Muller, pentru ca nu iti mai poti permite sa faci greseli.

Se putea intampla orice in setul cinci, dar, in general, cred ca el a fost putin mai bun in setul decisiv", a spus Nadal la conferinta de presa de dupa partida.

Rafa Nadal a fost eliminat in optimile de finala de la Wimbledon dupa un meci epic cu Gilles Muller.

Ibericul a fost invins in cinci seturi, scor 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13, "decisivul" fiind unul dramatic.

M.D.

