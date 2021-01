Rafa Nadal, atac subtil la Djokovic in legatura cu masurile de carantina din Australia

"Unii dintre noi simt nevoia de a face public orice ar incerca sa faca pentru a-i ajuta pe altii, in timp ce altii o fac in cea mai privata maniera, incat nici nu se stie.Unii dintre noi nu au nevoie de a-si face publicitate in acest fel", a spus starul spaniol intr-un interviu acordat luni postului ESPN Argentina.Djokovic, castigator a opt titluri la Australian Open, primul turneu de Mare Slem din acest sezon, reprogramat pentru perioada 8-21 februarie, a transmis o lista de propuneri Federatiei australiene de tenis (Tennis Australia) pentru a incerca sa obtina o imbunatatire a conditiilor de carantinare la Melbourne , acestea putand fi mai sumare decat in interiorul bulei sanitare "VIP" Adelaide, rezervata celor mai buni jucatori si jucatoare de la turneu.Nadal (34 ani), nr. 2 in clasamentul ATP , dupa Djokovic, a recunoscut ca la "Adelaide conditiile sunt mai bune decat cele pe care le au majoritatea jucatorilor la Melbourne"."Dar exista jucatori la Melbourne care au camere mai mari si in care pot practica activitati fizice, in timp ce altii au camere mai mici si nu pot sa aiba contact cu antrenorul lor sau cu preparatorul fizic", a adaugat Nadal."Unde este linia? Este o chestiune de etica. Fiecare are propria sa opinie si toate sunt respectabile", a mai spus jucatorul spaniol.In total, 72 de jucatori au interdictie de a parasi camera in urmatoarele doua saptamani, dupa ce cazuri de Covid-19 au fost detectate in avionul lor cu directia Australia.Alti jucatori au primit autorizatia de a iesi cinci ore zilnic pentru a se putea antrena, cu conditia de a nu fi fost supus unui test PCR pozitiv si sa nu fi fost caz contact.Mai multi jucatori s-au plans de conditiile oferite de organizatorii Australian Open , atragandu-si critici aspre ale australienilor, in contextul in care mii de cetateni ai acestei natiuni au ramas blocati in strainatate din cauza restrictiilor de calatorie.CITESTE SI: Sorana Cirstea a "intepat-o" pe Simona Halep in social media. Ce au de impartit romancele la Australian Open