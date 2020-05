Toni Nadal povesteste singurul episod din cariera in care Rafa Nadal a spus: "Nu pot!". Ce s-a intamplat in finala cu Roger Federer din 2009

Ziare.

com

Tenismenul iberic, fost lider mondial ATP si de 19 ori castigator de turnee de Mare Slem, s-a impus atunci pentru prima si singura data la Melbourne , dupa un meci de neuitat, terminat in 5 seturi, scor 7-5, 3-6, 7-6 (7-3), 3-6, 6-2.Starea lui fizica insa a fost marea problema inainte de startul partidei cu Roger: "Trebuie sa spun ca imi amintesc ca mai erau trei ore pana la marea finala cu Roger Federer si Rafa a iesit sa faca un scurt antrenament pe teren. Era extenuat, sincer... Il dureau mainile, il durea umarul, il durea capul, nu era deloc ok. Era intr-o forma fizica deplorabila, dar am incercat sa il motivez cum am putut eu mai bine. Mi-a spus - Nu pot sa alerg - . Timp de doua ore i-am repetat - Trebuie sa incerci, trebuie sa incerci - . De fiecare data imi spunea - Nu pot, nu pot", a fost declaratia lui Toni Nadal, facuta intr-un interviu pentru cei de la EuroSport.Nadal era atat de obosit caci avusese o semifinala uluitor de grea cu Fernando Verdasco , spaniol si el, meci terminat in 5 seturi, dupa peste 5 ore de chin pe caldura insuportabila de la Melbourne, scor 6-7 (4), 6-4, 7-6 (2), 6-7 (1), 6-4.Acelasi Toni Nadal isi amintea despre acest meci epic cu Verdasco: "Meciul cu Verdasco a fost incredibil de dificil, trebuie spus. In ultimul game al setului 5, Rafa avea 5-4 si a condus cu 40-0 pe serviciul adversarului sau. Apoi Fernando a revenit la 30-40 si Rafa aproape ca a inceput sa planga de ciuda, atat de intensa a fost acea partida pana la final. Din fericire pentru noi, Fernando a comis o dubla greseala fix cand trebuia pentru noi. Daca nu ar fi facut-o atunci, nu stiu daca Nadal mai putea castiga acea partida. A fost o disputa incredibila, foarte echilibrata si plina de tensiune", mai puncta Toni.Pe acest link puteti urmari imagini VIDEO din aceasta partida memorabila intre Nadal si Federer din 2009, de la Australian Open.D.A.