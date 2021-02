Cati bani cer starurile din tenis pentru a juca la turnee mai slab cotate

Este si cazul lui Rafael Nadal , care a refuzat participarea la turneul 500 ATP de la Acapulco. Spaniolul a invocat probleme medicale, dar din cate se pare organizatorii nu s-au inteles la bani cu ibericul, scrie Prosport Jurnalistul Luigi Gatto scrie ca Nadal percepe un fel de taxa de participare pentru astfel de turnee si ca in trecut, spaniolul ar fi incasat intre 500 000 - 1 milion de euro ca bonus.Ben Rothenberg, ziarist la New York Times, a postat si el pe Twitter un mesaj cu suma pe care rusul Zverev o ia pentru a juca la turneele mici: 400 000 de dolari."Odata cu reducerea spectatorilor si avand in vedere costurile ridicate ale implementarii unei bule pentru jucatori, nu au existat suficienti bani pentru a plati taxa de aparitie a spaniolului, numarul doi in lume si de trei ori campion al turneului", spun si si cei de la excelsior.com.CITESTE SI: