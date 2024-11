Rafael Nadal, la ultimul turneu din carieră: ”Nu mă gândesc la retragere.”

Context: Într-o conferinţă de presă organizată luni, înainte de debutul Spaniei în faza finală a Cupei Davis, Rafael Nadal a declarat că nu se gândeşte să vorbească despre retragere, ci despre meciurile care vor urma.

„Mă bucur de această săptămână! Nu mă gândesc la retragere. Ştiu că în viaţa mea va fi o mare schimbare, dar mă voi gândi la asta mai târziu. Sunt aici cu echipa şi asta mă face fericit. Este ultima mea săptămână, dar este o competiţie pe echipe, iar cel mai important lucru este să ajut echipa, să rămân concentrat şi să joc bine. Nu sunt aici să mă retrag, sunt aici să ajut echipa. Adversarii şi condiţiile sunt dificile. Emoţiile trebuie păstrate pentru final, între timp trebuie să te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Ar fi fantastic dacă echipa ar fi competitivă şi ar câştiga Cupa Davis. Un rămas bun frumos pentru mine şi o bucurie pentru toată lumea”, a declarat Nadal în cursul conferinţei de presă.

Nadal a recunoscut: „Dacă aş putea, aş continua să joc tenis, dar nu am posibilitatea să joc la un nivel care să mă mulţumească cu adevărat. Am luat această decizie cu deplină linişte sufletească şi după consultarea tuturor oamenilor care îşi doresc tot ce este mai bun pentru mine. Am vrut să îmi ofer ocazia să încerc din nou, nu a mers atât de bine pe cât mi-aş fi dorit, nu puteam juca fără să mă simt limitat. Am făcut tot ce am putut şi accept fără probleme acest final”, a mai spus tenismanul spaniol.

Marţi, de la ora 17.00, echipa Spaniei va înfrunta Olanda în sferturile de finală ale Cupei Davis, la Malaga. Încă nu a fost făcut un anunţ oficial despre Rafael Nadal. Fostul număr unu mondial ar putea să joace la simplu sau la dublu, dar există şi varianta ca el să rămână pe banca de rezerve.

Rafael Nadal, ajuns la 38 de ani şi cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, îşi doreşte să câştige pentru a cincea oară Cupa Davis, după victoriile din 2004, 2009, 2011 şi 2019.

Ads