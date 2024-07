Tenismanul spaniol Rafael Nadal, fost număr unu mondial, s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului ATP 250 pe zgură din oraşul suedez Bastad după ce a trecut de britanicul Cameron Norrie la capătul a două seturi simetrice, 6-4, 6-4.

Rafael Nadal este acum pe locul 261 în clasamentul ATP, în timp ce Cameron Norrie, locul 42 ATP, a fost cap de serie numărul 5 la Bastad. Nadal a revenit spectaculos în setul doi, de la 1-4.

În sferturi, Nadal va primi replica argentinianului Mariano Navone, locul 36 ATP cap de serie numărul 4. În optimi, Mariano Navone a trecut joi de un jucător cu un nume de familie foarte asemănător cu al spaniolului, indianul Sumit Nagal (68 ATP), pe care l-a învins cu 6-4, 6-2

Joi, Nadal şi norvegianul Casper Ruud, asociaţi pentru prima oară, s-au calificat în semifinale în proba de dublu din cadrul acestui turneu, după ce au trecut în sferturi de perechea franco-rusă Theo Arribage/Roman Safiulin, cu 6-4, 3-6, 12/10.

Nadal, în vârstă de 38 de ani, cu 22 de titluri de Mare Şlem, nu mai jucase niciun meci înainte de acest turneu de când a fost eliminat în primul tur la Roland Garros de viitorul finalist Alexander Zverev.

Spaniolul, care a revenit în competiţie la jumătatea lui aprilie, după aproape şaisprezece luni în care nu a jucat din cauza accidentărilor, a declarat forfait pentru turneul pe iarbă de la Wimbledon pe iarbă, preferând să se concentreze pe turneul olimpic din capitala Franţei (27 iulie - 4 august).

