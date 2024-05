”Regele” Nadal predă coroana la Roland-Garros. Un mare favorit l-a învins în primul tur

Capul de afiş din primul tur de la Roland Garros, meciul dintre tenismenul spaniol Rafael Nadal, de 14 ori învingător pe zgura pariziană, şi germanul Alexander Zverev, a avut loc luni după-amiază.

Nadal, care n-a fost protejat de statutul de cap de serie după ce s-a prăbuşit în clasament (mai jos de locul 250 mondial), a riscat să întâlnească în primul tur un mare favorit, iar sorții l-au împerecheat cu Alexander Zverev, cap de serie 4.

Germanul l-a învins pe ”Regele” Rafa Nadal, scor 6-3, 7-6, 6-3, în ceea ce ar putea fi ultimul meci al ibericului la Roland-Garros. În numeroase declarații, Nadal (37 de ani) a lăsat de înțeles că s-ar putea retrage la finalul sezonului 2024.

Two years after their epic unfinished match, Zverev hands Nadal his first-ever first-round defeat at Roland-Garros 🤯 #RolandGarros pic.twitter.com/OGsZ2RoQuc