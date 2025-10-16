Revizie capitală la rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești. Avertisment pentru localnici: zgomote puternice și mirosuri specifice

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:41
Revizie capitală la rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești timp de 45 de zile FOTO Facebook /Rafinaria Petrotel-Lukoil

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploieşti va fi oprită integral timp de peste o lună pentru o revizie capitală. Anunțul a fost făcut joi, 16 octombrie, iar lucrările care vor dura 45 de zile vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Localnicii sunt avertizați de posibilitatea unor zgomote puternice și mirosuri specifice de produs petrolier.

Revizia capitală planificată se va derula în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești.

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi testelor obligatorii. Prin această intervenţie se reduc riscurile operaţionale, se îmbunătăţeşte performanţa energetică şi se asigură conformitatea cu standardele de mediu şi securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât şi pentru întreaga comunitate. Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcţie de complexitatea intervenţiilor şi de rezultatele inspecţiilor din teren”, precizează sursa citată.

Cetăţenii sunt avertizaţi că, în timpul proceselor de oprire şi pornire, pot apărea zgomote mai puternice decât în perioada de funcţionare normală.

De asemenea, în zona perimetrală a rafinăriei pot fi percepute mirosuri specifice de produs petrolier, fără ca acestea să depăşească limitele admise, se menţionează în comunicat.

„Activitatea normală a rafinăriei va fi reluată imediat după finalizarea testelor tehnologice şi a verificărilor de siguranţă, pentru a garanta funcţionarea la parametrii proiectaţi. Pentru pregătirea corespunzătoare a lucrărilor, se impune depresurizarea controlată a instalaţiilor tehnologice, operaţiune realizată în reţeaua de faclă, unde produsele petroliere gazoase sunt arse în condiţii de siguranţă şi cu un impact minim asupra mediului”, arată sursa citată.

Conform comunicatului, lucrările se derulează sub monitorizarea strictă a autorităţilor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în colaborare cu departamentele interne HSE ale rafinăriei.

Rafinăria Petrotel Lukoil are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,5 milioane de tone anual.

