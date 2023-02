Rafinărie Lukoil din Rusia, cuprinsă de un incendiu uriaș VIDEO

Imagini cu instalațiile unei rafinării din Rusia în flăcări au apărut pe rețelele sociale în dimineața zilei de marți, 7 februarie.

Agenția de presă RIA Novosti a lansat un videoclip cu incendiul care arăta fum negru urcând în atomosferă la o unitate a rafinăriei LukOil din Kstovo, localitate situată la aproximativ 480 de kilometri est de Moscova, în regiunea Nijni Novgorod.

Potrivit agenției ruse de stat, incendiul ar fi fost lichidat, iar rafinăria funcționează acum la parametrii normali. Oficialii complexului industrial, care a procesat aproximativ 15 milioane de tone de petrol (300.000 de barili pe zi) în 2022, au declarat că nimeni nu a fost rănit și că incidentul nu reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător.

