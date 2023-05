Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost atacată cu o dronă, în regiunea Krasnodar VIDEO

O explozie puternică a avut loc la rafinăria Afipsky din regiunea Krasnodar situată la sud de Ucraina, în jurul orei 3:00, miercuri, 31 mai.

Presa rusă susține că atacul asupra rafinăriei a fost efectuat de o dronă.

Pompierii și o ambulanță s-au deplasat la locul incendiului. Potrivit guvernatorului regional Veniamin Kondratiev, nu există victime umane. Acesta a mai precizat că drona a atacat una dintre instalațiile de distilare a păcurii.

Deja în jurul orei 5:00, același guvernator a spus că pompierii au eliminat complet consecințele loviturii cu dronă.

Rafinăria de petrol este situată în apropiere de satul Afipsky. Este una dintre cele mai mari din Rusia. Procesează aproximativ 6,25 milioane de tone de petrol anual.

Între timp, guvernatorul regiunii Belgorod, Gladkov, continuă să afirme că bombardarea întregii regiuni este efectuată zilnic de Ucraina. Se presupune că Kievul folosește lansatoare de rachete MLRS.

Last night, a major fire broke out at the Afipsky Oil Refinery in the #Krasnodar Territory.

Governor Kondratiev has officially confirmed that it was caused by a drone strike, reports #Russian media. pic.twitter.com/z3W8QQgDx7