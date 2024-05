Ucrainienii au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd, ce aparține Lukoil. A izbucnit un incendiu imens

Un atac cu dronă lansat în timpul nopţii din Ucraina a provocat un incendiu de scurtă durată la o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd, în sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

"Incendiul a fost stins. Nu s-au înregistrat victime", a declarat guvernatorul Andrei Bocearov pe canalul de Telegram al administraţiei locale.

Canalul rusesc de Telegram Baza, apropiat de serviciile de securitate, a postat fotografii cu flăcări care se ridicau pe cerul întunecat deasupra a ceea ce părea a fi o clădire industrială cu un coş de fum înalt.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea producătorului de petrol Lukoil, care deţine rafinăria, sau din partea Kievului.

⚡️The drone attacked the 🇷🇺Volgograd Oil Refinery, after which a fire started there.

Also this morning UAVs attacked the infrastructure in the industrial zone of 🇷🇺Lipetsk. pic.twitter.com/H7sZnnlxg0