Orban: "RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia PSD-ista, sa nu ne facem ca nu stim lucrul asta"

Liderul liberal sustine ca social-democratii au "tinut Onestiul in dezolare si decadere continua"."RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia PSD-ista, sa nu ne facem ca nu stim lucrul asta. Onestiul este tinut in acest stadiu de dezolare, de decadere continua de PSD. Cand te plimbi noaptea vezi ca e lumina la doua apartamente din zece. Pare din ce in ce mai tare un oras parasit, nu exista viata economica, chiar si pe strazi nu exista viata care exista in alte localitati, cred ca au plecat din Onesti mii si mii de oameni tineri care ar fi putut aici, acasa la ei, sa-si gaseasca un rost", a afirmat Ludovic Orban, in discursul tinut sambata dimineata, la un miting electoral in Onesti.Seful Guvernului a promis sprijin pentru judetul Bacau, atat timp cat administratia locala va dezvolta proiecte in beneficiul zonei."Lucrurile sunt simple pentru mine, avem nevoie de un partener, de un primar cu viziune, care sa fie un primar al mileniului (secolului - n.r.) XXI, care sa cunoasca lumea in care traim, care sa cunoasca toate instrumentele moderne de administratie, care sa fie conectat la economia si societatea secolului XXI. Orice proiect care sta in picioare va beneficia de sprijin de la Guvern. (...) Impreuna putem sa identificam cele mai scurte drumuri spre dezvoltare. Aici, in Onesti, prioritate zero atragerea de investitii", a adaugat primul ministru.El a declarat ca isi doreste ca Onestiul sa devina "un pol de dezvoltare economica, in loc sa fie un pol de saracie". Ludovic Orban se afla, sambata, in Bacau, unde participa la mai multe evenimente electorale pentru sustinerea candidatilor PNL pentru Consiliul Judetean si pentru principalele localitati din acest judet.