Veste tristă pentru fanii muzicii rock: ”Nu vom mai cânta niciodată”

Trupa Rage Against the Machine

Rage Against the Machine renunţă la concerte. Trupa rock americană şi-a anunţat pentru a treia oară decizia de a se despărţi, a scris toboşarul Brad Wilk într-un mesaj postat miercuri, pe contul de Instagram.

"Ştiu că mulţi oameni aşteaptă să venim cu noi date pentru toate spectacolele anulate de Rage Against the Machine (în 2022, în ultimul lor turneu, n.r.)", a scris el. "Nu vreau să îi fac pe oameni să mai aştepte". El adaugă: "Ştiu că s-a spus că s-ar putea să existe date noi, dar vreau să vă spun că Rage Against the Machine nu va mai pleca niciodată în turneu. Şi nu vom mai cânta niciodată live. Îmi pare rău pentru toţi cei care au aşteptat ca acest lucru să se întâmple. Mi-aş fi dorit să se întâmple...".

Nu este pentru prima dată când trupa Rage Against the Machine anunţă că se desparte. Trupa, formată din Zack de la Rocha, Tim Commerford, Tom Morello şi Brad Wilk, a încetat să mai existe în forma sa originală în anul 2000.

Trei despărţiri în douăzeci de ani

După plecarea lui Zack de la Rocha, trio-ul rămas a format Audioslave împreună cu Chris Cornell, care a părăsit trupa în 2007. În acelaşi an, Rage Againt the Machine s-a reformat la Coachella înainte de a se întoarce în turneu.

Deşi Rage Against the Machine şi-a anunţat din nou despărţirea în 2011, trupa a revenit în faţa scenei în 2020 cu un turneu. Dar pandemia a forţat trupa să îşi amâne concertele până în 2022.

În timpul celui de-al doilea concert al turneului, Zack de la Rocha s-a accidentat la tendonul lui Ahile. După ce a încheiat o primă serie de concerte, trupa a decis să anuleze restul turneului.

În noiembrie 2023, când Rage Against the Machine a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, Tom Morello a fost singurul membru al trupei care a participat la ceremonie. La momentul respectiv, el a menţionat tensiunile dintre membrii trupei.

