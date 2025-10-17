Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO

O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre dărâmături și au semnalat imediat acest lucru echipelor de salvare.

Un video postat pe Facebook de jurnalista Sonia Simionov arată imagini impresionante: mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al clădirii afectate. Pompierii și echipele de intervenție au acționat prompt și au extras victima în siguranță.

„O imagine greu de descris în cuvinte. La etajul cinci al blocului unde s-a produs explozia, pe o margine care stă să cadă, o mână se mișcă. Martorii o văd și le strigă pompierilor că acolo e un supraviețuitor.

În stare de șoc, ca prin minune - doar cu răni superficiale, acolo era o femeie de 28 de ani. A fost extrasă în siguranță de salvatori și acum e bine”, a scris Sonia Simionov.

Explozia din Rahova: trei morți și 15 răniți

Ads

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 15 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

Ads