Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:44
2052 citiri
Explozie bloc Rahova, București - FOTO captură video Sonia Simionov
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre dărâmături și au semnalat imediat acest lucru echipelor de salvare.
Un video postat pe Facebook de jurnalista Sonia Simionov arată imagini impresionante: mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al clădirii afectate. Pompierii și echipele de intervenție au acționat prompt și au extras victima în siguranță.
„O imagine greu de descris în cuvinte. La etajul cinci al blocului unde s-a produs explozia, pe o margine care stă să cadă, o mână se mișcă. Martorii o văd și le strigă pompierilor că acolo e un supraviețuitor.
În stare de șoc, ca prin minune - doar cu răni superficiale, acolo era o femeie de 28 de ani. A fost extrasă în siguranță de salvatori și acum e bine”, a scris Sonia Simionov.
Explozia din Rahova: trei morți și 15 răniți
Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 15 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.
Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova.
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat.
”Din...
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor.
Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri...