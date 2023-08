Raiffeisen Asset Management a lansat fondul protejat Raiffeisen Confort

Raiffeisen Asset Management a lansat pe piata romaneasca un pachet promotional format dintr-un depozit cu dobanda majorata si plasamente in fondul cu capital protejat Raiffeisen Confort, a anuntat, joi, presedintele SAI RAM, Mihail Ion.

Clientii care subscriu unitati de fond Raiffeisen Confort pana la data de 25 octombrie 2009 pot avea posibilitatea sa constituie si depozite in lei sau euro cu dobanzi majorate fata de cele in vigoare in acest moment.

Depozitele se pot constitui pe o scadenta de trei luni, iar dobanzile aplicate ajung pana la 10 la suta la lei, in functie de suma.

