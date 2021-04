Cum a furat o casierita de banca 250.000 de lei si peste 36.000 de euro din conturile a 30 de clienti

Bani redirectionati in conturile rudelor

A recunoscut, dar nu a scapat de detentie

R. Gabriela a reusit sa sustraga din conturile a 30 de clienti ai bancii 250.000 de lei si peste 36.000 de euro . A fost trimisa in judecata de DIICOT pentru frauda informatica, fals informatic, delapidare, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.Potrivit rechizitoriului, in perioada ianuarie 2013 - iulie 2016, de pe propriul sau cont de acces a efectuat diverse operatiuni, fara drept in conturile clientilor, fie ca era vorba de conturi curente sau depozite la termen sau la vedere, in scopul obtinerii de beneficii materiale , respectiv in scopul insusirii sau folosirii in interes propriu de sume de bani din conturile administrate.Pana la momentul descoperirii operatiunilor frauduloase, in iunie 2016, fosta casierita a initiat neautorizat, in mod sistematic, diverse operatiuni in aplicatiile informatice ale bancii prin care erau administrate conturile curente sau depozitele clientilor (transferuri de bani, lichidari sau constituiri depozite, operatiuni de ridicare/depunere numerar etc.), pentru a putea dispune de diverse sume de bani ce se regaseau in conturi sau pentru a acoperi alte operatiuni frauduloase initiate realizate anterior. Pentru unele din aceste operatiuni pe care le realiza fara drept a intocmit in fals documentele justificative cerute prin normele interne ale bancii. Anchetatorii sustin ca in mod repetat a introdus, modificat si sters date informatice privind situatia reala a conturilor curente si de depozit in cazul a 30 de clienti ai Raiffeisen Bank in vederea obtinerii de beneficii materiale prin eliberare de numerar din respectivele conturi.De asemenea, R. Gabriela a efectuat operatiuni neautorizate de depunere numerar in conturile rudelor acesteia (bunica, mama si fiica), in numele unor persoane neidentificate dupa CNP si fara prezenta la ghiseu a acestora, intocmind in fals documentatia aferenta. C u alte cuvinte, o parte din sumele delapidate din conturile clientilor au fost transferate in conturi ale membrilor familiei acesteia.Suma totala pe care a delapidat-o se ridica la 250.084 lei si 36.232 euro. "Activitatea infractionala s-a desfasurat pe parcursul a 3 ani si 6 luni (24.01.2013- iulie 2016), aproape zilnic, ceea ce presupune ca o mare parte din programul de lucru, inculpata il dedica obtinerii de sume necuvenite si acoperirii operatiunilor neautorizate de detinatorii conturilor sau obligatiunilor.Un alt aspect care contureaza negativ persoana inculpatei este acela ca si-a implicat rudele apropiate prin faptul ca a efectuat operatiuni neautorizate de depunere numerar in conturile acestora, in numele unor persoane neidentificate dupa CNP si fara prezenta la ghiseu a acestora, intocmind in fals documentatia aferenta. Instanta constata ca ultima zi in care s-a prezentat la serviciu a fost data de 13 mai 2016 , dupa care a ramas in concediu medical, si inclusiv in acea zi a efectuat operatiuni neautorizate", se precizeaza in hotararea Judecatoriei Deva.Directoarea Agentiei Raiffeisen Bank din Deva a declarat ca in data de 12 mai 2016 a fost contactata de directorul de operatiuni si control al Agentiei Brad, care i-a adus la cunostinta o suspiciune de tranzactii fictive facuta de un casier in cadrul agentiei, motiv pentru care s-a efectuat o verificare a monetarului din casierie, constatand un minus de 4.000 de Euro si 4.400 de lei. Fiind intrebata cu privire la acest minus, casierita nu a putut oferi un raspuns concludent, dar cu toate acestea a mai efectuat, in continuare, operatiuni neautorizate. La intrebarea instantei cu privire la motivatia delapidarii sumelor de bani, femeia a precizat ca nu a avut nici un mobil.R. Gabriela a recunoscut faptele, ceea ce i-a adus o pedeapsa orientata spre minimul prevazut de lege. Instanta a decis sa o condamne la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, motivul fiind si faptul ca a tratat cu indiferenta cercetarea judecatoreasca, dar si faptul ca nu a incercat sa obtina un nou loc de munca pentru ca sa acopere macar o parte din prejudiciu."Instanta constata ca in toata perioada de la data incetarii contractului de munca, deci timp de 5 ani inculpata nu a mai fost angajata, ceea ce denota faptul ca disponibilitatea sa de a achita prejudiciul este pur formala. Daca in mod real ar fi intentionat sa recupereze macar partial prejudiciul cauzat partii civile nu ar fi stat in pasivitate timp de 5 ani. Recuperarea prejudiciului, chiar partiala ar fi facut dovada bunei credinte a inculpatei si a faptului ca a constientizat gravitatea faptelor si prejudiciul adus prin afectarea ideii de buna credinta a angajatilor unei institutii bancare si a increderii pe care clientii o au in banci ca depozitare a economiilor lor si ca gestionare a conturilor lor bancare", a sustinut magistratul care a pronuntat hotararea.Judecatorul retine ca, in cursul judecatii, femeia a plecat in Slovenia, fara a preciza motivul deplasarii, apoi ca urmare a acestei deplasari a fost plasata in carantina cu cinci zile inainte de termenul de judecata fixat la data de 17 februarie 2021, iar inainte cu doua zile de ultimul termen de judecata fixat la data de 17 martie 2021 s-a internat in spital."Fara a nega problemele de sanatate ale inculpatei, observam ca aceasta, in mod convenabil, pleaca in Slovenia sau se interneaza cu foarte putin timp inainte de termenele de judecata. Raportat la elementele starii de fapt, la perioada indelungata in care a savarsit infractiunile, la numarul actelor materiale (329), la valoarea ridicata a prejudiciului si la conduita procesuala a inculpatei, apreciez ca numai o solutie de condamnare privativa de libertate, este in masura sa conduca la realizarea scopului pedepsei, in sensul prevenirii savarsirii de noi infractiuni de catre inculpata", se mai sustine in hotarare. Fosta casierita de banca si mai multi clienti au depus apel, dosarul fiind transferat la Curtea de Apel Alba Iulia.