Ministrul Tineretului si Sportului a anulat Maratonul Bucuresti. "Trebuie sa luam toate masurile astfel incat sa securizam sanatatea publica si pe cea a sportivilor"

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , a venit cu precizari."Din pacate, traim vremuri in care situatia de schimba de la o zi la alta si nu se schimba in bine, se schimba in rau. A trebuit sa reactionam rapid si sa luam cele mai bune decizii pentru binele public si pentru binele sportivilor.Decizia pe care am luat-o este una impusa de aceasta crestere alarmanta a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Bucuresti. 2,28 la mia de locuitori este cea mai ridicata cota care exista in momentul de fata in tara, iar expertii in sanatate publica ne-au informat si oficial, si direct, ca acest maraton este un eveniment cu risc major, atat pentru sportivii care participa, cat si in ceea ce priveste sanatatea publica pentru ca este un eveniment de amploare si, pe cale de consecinta, a trebuit sa fie anulat.Nu numai ca intelegem, dar si impartatim aceasta frustrare pentru ca stim cu totii ca s-au facut eforturi mari, noi, la randul nostru, la nivel institutional, am facut eforturi mari, dar am ajuns aici, e o situatie cu care trebuie sa ne confruntam si e foarte important sa avem aceasta plasa de siguranta in ceea ce priveste sanatatea publica.Stim ca e o cursa foarte importanta, ca de aceasta cursa se legau sperantele unora de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar, din pacate, conditiile epidemiologice nu ne permit organizarea. Ne dorim ca pana la Jocurile Olimpice sa putem organiza alte competitii care sa fie criteriu de participare acolo.Nu e nici prima si, probabil, nu va fi nici ultima competitie anulata. Cehia a intrerupt campionatul de fotbal. Trebuie sa luam toate masurile astfel incat sa securizam sanatatea publica si pe cea a sportivilor. Imi pare nespus de rau, dar asta este situatia", a spus Ionut Stroe la b1tv.250 de atleti profesionisti urmau sa ia startul la Maratonul din Bucuresti.