Raiffeisen: Efectele Greciei asupra economiei europene ar trebui sa se diminueze

Efectele dramatice pe care Grecia le-a avut asupra activitatii economice din intreaga Europa ar trebui sa diminueze, este de parere Peter Brezinschek, analist-sef al Raiffeisen Bank International AG (RBI).

"Ne asteptam la o dezvoltare in oglinda, in cea de-a doua jumatate a anului. Cifrele macroeconomice si rezultatele corporate ar trebui sa primeasca o mai mare atentie, pe masura ce drama Greciei se va miscsora. Cu toate acestea, posibilitatea agravarii crizei grecesti continua sa planeze asupra pietelor financiare, asemenea sabiei lui Damocles', a explicat Brezinschek, in raportul publicat pe site-ul RBI.

Helge Rechberger, specialist in pietele de actiuni, se asteapta ca trecerea Greciei peste perioada de criza si rezultatele din trimestrul doi sa incurajeze investitiile in activele considerate mai riscante.

"Avand in vedere ca perspectivele pentru profit raman peste medie si evaluarile sunt favorabile, ratele de actualizare ar trebui sa stimuleze activitatea de cumparare atat pentru actiunile cat si pentru obligatiunile segmentului corporate', precizeaza Rechberger.

Dupa un start bun al zonei euro, la inceputul lui 2011, analistii Raiffeisen Research se asteapta ca dinamica sa incetineasca in a doua jumatate a anului. Cu toate acestea, zona euro ar trebui sa aiba o rata de crestere de 2% in 2011.

Ca si in anul anterior, aceasta medie este rezultatul unor diferente extreme in ratele de crestere ale PIB-urilor diferitelor tari. Pe de-o parte, motorul zonei euro (tari prrecum Germania si Austria), a recuperat deja pierderile din 2009.

"Pentru 2011, ne asteptam la o rata de crestere de 3,3% pentru Austria si de 3,6% pentru Germania. Pe de alta parte, Portugalia si Grecia raman in recesiune profunda, scaderea de peste 3% a PIB-ului Greciei fiind cel mai mare declin din intreaga zona euro", a mai spus Brezinschek.

Analistii Raiffeisen se asteapta ca evolutia economica in 2012 sa fie ceva mai omogena, ca urmare a reformelor structurale si rezolvarii crizedi datoriei suverane. Implementarea masurilor necesare acestei evolutii ar putea genera turbulente pe parcursul anului.

"Acest subiect ar putea fi din nou ridicat pe lista pentru investitorii de pe piata financiara, in special in primavara anului 2012, atunci cand cifrele deficitul si datoria publica, precum si noi planuri bugetare sunt publicate", se asteapta Brezinschek.

Potrivit acestuia, rata dobanzii Bancii Centrale Europene ar putea ajunge in iulie la 1,5%. "Tinta pentru aceasta prima faza a cresterilor pare sa fie 2%", a adaugat analistul Raiffeisen.

Analistii bancii cred ca evitarea unui colaps al datoriei publice in Grecia, dar si atitudinile diferite ale BCE si Fed in privinta cresterii dobanzilor cheie, ar putea conduce rata de schimb euro/dolar catre pentru scurt timp un nivel de 1,5.

In ceea ce priveste francul, asteptarile sunt pentru un nivel cuprins intre 1,2 si 1,25 pentru rata de schimb euro/ franc, in cea de-a doua jumatate a anului.

