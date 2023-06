Românul care a șocat lumea auto. A apărut în costum prin noroaiele de la off-road

Este medic veterinar, președintele Clubului Adventure 4×4 Iași, pilot și copilot de off-road, dar și organizator de evenimente. Raimond Chelban a șocat lumea auto atunci când a apărut la cursele de off-road îmbrăcat la patru ace.

Cine spune că nu poți fi „la costum” prin noroaiele din pădure? Raimond Chelban, pilot și copilot în campionatul național de off-road, duce eleganța pe alte culmi.

„Înainte conduceam un buggy la Clasa Extreme. Avea roțile de 1 metru înălțime, nu aveam uși, nu aveam parbriz și ieșeam din pădure plin de noroi. În 2016 am participat la altă clasă cu un Land Rover și mi-am dat seama că pot să termin o cursă curat și mi-am zis că pot participa și în costum... Acum sunt la altă clasă, iar nu am parbriz și uși, mă murdăresc de noroi din cap până în picioare. Prima dacă când am apărut la competiție asa, colegii spuneau că am venit la nuntă, nu la off-road”, spune Raimond Chelban, pilot și copilot de off-road.

Profesia lui Raimond nu are nici o legătură cu sporturile cu motor. „Mi-au plăcut animalele, sunt medic veterinar, a trebuit să mă destind și mi-au plăcut mașinile ca jucării adevărate. Merg și cu motorul, cu bărcile, am toate categoriile, mai puțin cu avioane, elicoptere. Animalele cu animalele, pasiunea cu pasiunea”, a declarat Raimond Chelban, pilot și copilot de off-road.

Obișnuit cu gropile, dâmburile și noroaiele din cursele de off-road, pilotul spune că în traficul din oraș nu are nici un fel de probleme.

„În traficul de zi de zi circulăm normal, respectăm toate semnele și participanții la trafic. Nu ne urcăm pe borduri și nici nu luăm toate gropile”, a precizat el.

