Performanță unică la US Open: s-a câștigat titlul pentru al treilea an la rând

Perechea Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie), cap de serie numărul 3, a câştigat, vineri, pentru a treia oară consecutiv proba de dublu masculin la US Open, o performanţă unică.

Ram şi Salisbury au învins în finală echipa Rohan Bopanna/Matthew Ebden (India/Australia), cap de serie 6, scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat două ore şi un minut.

Rajeev Ram şi Joe Salisbury sunt prima pereche din Era Open care câştigă de trei ori consecutiv US Open.

History made. 🙌

Rajeev Ram and Joe Salisbury are the first to ever 3-peat at the US Open. pic.twitter.com/UoWh5KlCVF