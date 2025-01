Ce-a decis să facă echipa Dacia după descalificarea de la Raliul Dakar

The Dacia Sandriders a decis să facă apel în privinţa descalificării lui Sébastien Loeb de la Raliul Dakar. Întrucât apelul nu are efect suspensiv, francezul nu are voie să continue cursa, relatează L'Equipe.

Sébastien Loeb a fost implicat într-un accident la startul etapei a treia a Raliului Dakar şi, deşi a reuşit să ajungă la sosire, nu a făcut mai mult: bara Daciei sale a fost prea deteriorată pentru a-i permite să continue. Drept urmare, comisarii l-au informat pe francez cu privire la descalificarea sa.

“Dacia Sandriders ia act de decizia comisarilor tehnici de a-i descalifica pe Sébastien Loeb şi Fabian Lurquin din Raliul Dakar 2025 ca urmare a deformării suferite de Dacia Sandrider #219 în timpul unui accident în etapa a 3-a a evenimentului de astăzi (n.r. – de marţi).

În urma accidentului, tehnicienii de la The Dacia Sandriders au efectuat o inspecţie amănunţită a Daciei Sandrider nr. 219, sub supravegherea atentă a directorului tehnic al echipei, Philip Dunabin, şi a consultantului în inginerie, David Lapworth.

După ce au fost convocaţi la o audiere a comisarilor tehnici ca răspuns la un raport întocmit de delegatul tehnic al FIA, reprezentanţii Dacia Sandriders au prezentat un memoriu comisarilor tehnici.

Dacia Sandriders a indicat că au fost efectuate calcule pentru a verifica structura carcasei de siguranţă a maşinii şi s-a ajuns la concluzia că o secţiune a structurii, deşi deformată, nu face parte integrantă din rezistenţa structurii şi, prin urmare, nu afectează siguranţa maşinii.

Deşi siguranţa este întotdeauna de o importanţă primordială, Dacia Sandriders împărtăşeşte dezamăgirea lui Sébastien Loeb şi Fabian Lurquin în urma deciziei comisarilor şi a decis să facă apel”, a anunţat ulterior The Dacia Sandriders.

Deoarece apelul nu are efect suspensiv, Dacia nr. 219 nu este autorizată să continue cursa. Curtea Internaţională de Apel a FIA se va pronunţa cu privire la acest caz la o dată ulterioară.

Ads