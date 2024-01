Cei mai rapizi frați din Europa la raliuri sunt români. Ce-au pățit când au lăsat mașina în centrul Romei

Anul 2023 a fost unul de vis pentru automobilismul românesc și pentru frații Norbert și Francesca Maior. Cei doi au devenit campioni europeni de juniori la raliuri, îndeplinindu-și astfel visul pe care l-au avut dintotdeauna. Iar în 2024, îi așteaptă o altă provocare, participarea în premieră la Campionatul Mondial.

Pentru o seară, cei doi frați au lăsat deoparte combinezoanele de pilot, respectiv copilot, și s-au îmbrăcat la „patru ace”.

”Mă bucur să fiu și în această rochie, dar cu siguranță mă simt mult mai confortabil în combinezonul de copilot. Purtăm și aceste rochii, o dată de două ori pe an. Noi mai mult suntem în mașina de curse, îmbrăcați cu hainele noastre speciale” – Francesca Maior, copilot, campioană europeană de junioare la raliu.

Drumul spre titlul european nu a fost unul ușor.

„Am avut un moment foarte neplăcut la etapa din Cehia, unde ne-am răsturnat la antrenamente. Am distrus practic mașina pe care trebuia să concurăm și ăla a fost un moment de încercare. Asta îmi place să cred, că cineva și-a dorit să avem și un moment din ăsta greu ca să putem trece peste, să muncim și să demonstrăm că merităm să câștigăm acel titlu” – Norbert Maior, pilot, campion european de juniori la raliu.

Dacă acela a fost cel mai periculos moment al anului, la Roma, tot în 2023, au trăit o experiență neplăcută, dar în care nu le-a fost pusă în nici un moment viața în pericol.

„Am lăsat mașina în centrul Romei, iar când ne-am întors am găsit-o goală, fără laptopuri, fără nimic, fără ghiozdane, fără nimic. Am reușit să gestionăm situația, ne-a fost foarte greu, dar am reușit să trecem cu bine peste” – Francesca Maior, copilot, campioană europeană de junioare la raliu.

Norbert și Francesca formează unul dintre cele mai sudate echipaje din motorsportul românesc. Ei au avantajul că sunt frați și că, așa cum recunosc, nu se ceartă, practic, niciodată.

„Suntem supărați un minut, două, maxim. Nu avem timp să ne certăm. Se întâmplă, avem momentele noastre ca în orice relație de pilot copilot, de frați. Ne certăm pe moment, dar următorul minut trecem peste, pentru că avem un obiectiv de atins” – Francesca Maior, copilot, campioană europeană de junioare la raliu

„Francesca mă ajută mult din toate punctele de vedere. Francesca e omul subiectiv din povestea noastră, omul care trage și duce povestea mai departe, chiar dacă uneori nu se poate. Eu trebuie să fiu cel mai cerebral, care gestionează un pic partea de bugete și de calcule, dar să ai pe cineva pozitiv lângă tine mereu ajută. Și asta cred că face din noi să fim o echipă bună, să ne completăm. Cei doi tineri își dedică tot timpul antrenamentelor și curselor. De altfel, așa cum recunoaște Norbert, ei muncesc atât de mult pentru a se perfecționa, încât cursele li se par vacanțe” – Norbert Maior, pilot, campion european de juniori la raliu.

„Ce facem pe lângă mașină și înainte să înceapă competiția e mult mai important decât modul în care mergem în probe. Noi zicem că la cursă suntem în concediu și înainte de cursă sau între etape suntem în partea de muncă” – Norbert Maior, pilot, campion european de juniori la raliu.

În 2024, cei doi frați vor mai bifa o premieră pentru ei, participarea în Campionatul Mondial de juniori. Un vis îndeplinit, după cum spun. Pentru asta, au nevoie de susținere financiară.

„La prima vedere pare un lucru incredibil. Este un vis pe care o să ni-l îndeplinim la anul. Dar în continuare sunt eu cel cu capul pe umeri și încă avem mult de muncă, avem nevoie de o grămadă de susținere, de bani să putem face ceea ce ne dorim. Costă mult, dar depinde cu ce compari. Dacă compari cu fotbalul, cu bugetul unei echipe din Liga 1, atunci nu costă mult. Facem eforturi mari, tot timpul încerc să adun oameni, să-i fac să înțeleagă că puțin câte puțin înseamnă mult și dacă reușim în continuare să aducem oameni și să-i legăm în jurul nostru, atunci și performanțele și realizările noastre vor fi mai bune” – Norbert Maior, pilot, campion european de juniori la raliu.