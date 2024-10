Faimosul designer Ralph Lauren a împlinit 85 de ani. Care este povestea unuia dintre cei mai bogați oameni de afacere din lume FOTO

Celebrul designer de modă Ralph Lauren împlinește luni, 14 octombrie, 85 de ani. El este un importat om de afaceri și a devenit cunoscut în toată lumea pentru compania „Ralph Lauren Corporation”, dar și pentru colecţia sa de automobile rare.

Ralph Lauren este creatorul brandului Polo, care face parte dintr-un imperiu ce include îmbrăcăminte de lux, parfumuri și mobilier.

Faimosul designer Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) s-a născut în Statele Unite, pe 14 octombrie 1939. Părinții său erau imigranți evrei veniți din Belarus.

Pe la vârsta de 16 ani, Ralph și fratele său și-au schimbat numele în Lauren, după ce au fost tachinați de colegi la școală, conform www.biography.com, scrie stirileprotv.ro.

Ralph Lauren, born Ralph Reuben Lifshitz, created arguably the greatest clothing label & lifestyle brand of all time. 🔘 Personal Net Worth: $6B 🔘 Polo/RL Brands: $8B 🔘 Business Legacy: Priceless He doesn’t do many interviews, but here are 10 lessons from the 🐐 himself: pic.twitter.com/5zktYYuxl8 — Stef. 👨🏾‍💻 (@STEFisDOPE) December 28, 2023

Totuși, unul dintre frații săi, Lenny a ales să-și păstreze numele de familie, potrivit www.imdb.com.

Ralph Lauren a studiat 2 ani afacerile la „Baruch College” din Manhattan. De asemenea, după un scurt stagiu în armată, el a început să lucreze la „Brooks Brothers”.

Prin 1967 a început să lucreze la proiectarea de cravate pentru bărbați, sub numele de „Polo”.

Apoi, Ralph Lauren a primit în anul 1970 premiul „Coty” pentru creațiile sale în materie de modă pentru bărbați.

#DesignerOfTheDay | Ralph Lauren, original name Ralph Rueben Lifshitz, born October 14, 1939, New York, US. American fashion designer who, by developing his brand around the image of an elite American lifestyle, built one of the world’s most successful fashion empires. + pic.twitter.com/D09pnoGpYx — Fashion Knowledge (@LACROlXS) December 22, 2021

În 1972 a lansat o cămașă de bumbac cu mâneci scurte în 24 de culori.

Lauren și-a extins mai apoi brandul ca să includă o linie de îmbrăcăminte de lux sub numele de „Ralph Lauren Purple”, o colecție de mobilier de casă numit „Ralph Lauren Home”, și o colecție de parfumuri.

În prezent, „Polo” produce îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii.

Ralph Lauren a proiectat chiar și uniforme olimpice pentru echipa Statelor Unite.

S-a făcut cunoscut în lumea vedetelor după ce a creat costumele și cravatele pentru actorii din celebrul film „The Great Gatsby”, din 1974.

Brandul „Polo” s-a extins rapid în perioada 1980-1990, când Lauren și-a deschis magazine în SUA și străinătate.

În 1984, designerul și-a deschis magazinul pilot din New York „Rhinelander Mansion”.

Prin 2015, Ralph Lauren s-a retras din postul de director executiv al casei de modă ce îi poartă numele, conform AFP și DPA. El a rămas președinte executiv și director de creație la

„Ralph Lauren Corporation”.

Lauren s-a căsătorit în 1964 cu Ricky Anne Low-Beer. Ei au 3 copii: Andrew, David şi Dylan, potrivit www.fashion365.ro.

Ralph Lauren a fost decorat în 2010 cu Ordinul Legiunii de onoare, în grad de Cavaler, de către preşedintele Franței Nicolas Sarkozy.

În 2012, revista „Forbes” a estimat averea sa la 7 miliarde de dolari și l-a clasat pe locul 191 pe lista celor mai bogați oameni din lume.

Ralph Lauren este cunoscut și pentru colecția sa celebră de automobile rare, între 50 și 100 de mașini. Prin 2005, acesta a permis prezentarea colecției sale la Muzeul de Arte Frumoase din Boston, Statele Unite, iar în 2011 a parte din colecția sa de autoturisme a fost expusă și la Paris, Franța.

