Ministrul Justitiei, despre dezastrul pe care l-a gasit in puscarii: Conditiile nu fac posibila reeducarea

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a vorbit, vineri seara, despre problemele din sistemul penitenciarelor, dar si despre schimbarile pe care ar vrea sa le faca.

Raluca Pruna a inceput discutia de la B1 TV pornind de la articolul de lege care reduce pedepsele detinutilor-scriitori, care a fost suspendat pana la 1 septembrie, anul curent.

"Lucram cu celeritate pentru a vedea ce anume avem de facut cu aceasta dispozitie din art 96. (..) Pozitia mea publica este cunoscuta: nu cred ca penitenciarul este locul in care se face cercetare stiintica, pentru ca nu sunt conditiile necesare", a spus ministrul, aduagand ca statul ofera reducerea pedepsei si pentru alte feluri de munci intelectuale.

In aceste conditii, Raluca Pruna a precizat ca detinutii care au fost eliberati in urma faptului ca au scris carti in inchisori nu vor fi afectati de o decizie viitoare, pentru ca ce s-a scris pana acum ramane scris.

Aceasta a adaugat ca in Romania exista 28.000 de detinuti si 163 dintre acestia au scris carti, dar ca o ingrijoreaza faptul ca oamenii aflati in inchisoare nu pot munci desi au acest drept.

"Am fost in mai multe penitenciare, am fost la Braila recent, conditiile in care stau nu fac posibila reeducarea. La Braila avem regim deschis si semideschis, ceea ce face ca persoana condamanta sa poata munci. Au vocatia si dreptul la munca. Am cunoscut zeci de persoane condamante care de ani intregi nu au putut executa o zi de munca", a spus ministrul.

Raluca Pruna a mentionat ca trebuie sa se faca ceva pentru ca detinutii sa poata sa munceasca, adaugand si ceea ce trebuie sa se realizeze.

"Sa fac cu putinta ca acei oameni sa poata munci. Am cunoscut persoane care ar avea dreptul de munca si care de patru ani nu au putut sa munceasca o zi si care nu au bani sa cumpere un sapun, sa cumpere cele necesare in penitenciar, cred ca aceste lucruri sunt grave. Nu cred ca solutia este sa construim penitenciare, trebuie sa schimbam modalitatea de a privi reeducarea, sa consolidam sistemul de probatiune", a punctat Pruna.

Intrebata ce ar vrea sa faca daca ar putea sa puna in aplicare imediat, ea a raspuns; "cred ca o mai buna imagine a magistraturii despre ea insasi si respect al societatii pentru magistratura si se poate face daca avem cu totii un pic de curaj".

