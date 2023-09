Ministrul Justitiei: Eram profet in tara mea. Acum am devenit strain si dusman in ochii celor incremeniti in proiect

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, considera ca a cazut in istoria comuna in care cel absent din tara lui, o vreme indelungata, devine, in ochii celor incremeniti in proiect, strainul, dusmanul sau uneori chiar nimeni.

Reactia vine dupa ce Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) i-a cerut premierului Ciolos demiterea Ralucai Pruna.

Ministrul Justitiei a postat pe Facebook o fotografie a plachetei de membru de onoare al AMR, primita cu 11 ani in urma, si a spus ca a venit special de la Bruxelles pentru a o ridica.

"Acum mai bine de 11 ani, putin dupa incheierea negocierilor pentru aderare si a celui mai complicat capitol pe justitie si afaceri interne - de care m-am ocupat nemijlocit in calitate de task manager pe acest portofoliu la delegatia Comisiei Europene. Am venit din Bruxelles sa ridic aceasta placheta si a fost emotionant sa ma adresez audientei, in aula INM plina ochi de magistrati. Eram oarecum 'profet' in tara mea, pe nisa pe care am lucrat zi si noapte pe toata durata negocierilor. Cu o mana de magistrati...", a scris Raluca Pruna pe reteaua de socializare.

Ministrul Justitiei sustine ca, intre timp, a devenit strain si dusman "in ochii celor incremeniti in proiect".

"Ce s-a intamplat intre timp? Nimic nou, toate vechi. Am cazut in istoria comuna in care cel absent din tara lui, o vreme indelungata, devine in ochii celor incremeniti in proiect, strainul, dusmanul sau uneori chiar nimeni. Sunt optimista, am de dat, nu ma las! La fel a fost si intre 2000 si 2004", a mai aratat Pruna.

Ads

Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a cerut, in 4 septembrie, premierului Dacian Ciolos, intr-o scrisoare deschisa, demiterea, "de indata", a ministrului Justitiei, Raluca Pruna, deoarece temele propuse in dezbatere nu ar avea legatura cu obiectivele sistemului judiciar.

AMR a mai sustinut ca Pruna ar fi generat "o ruptura adanca" intre functia publica ocupata si corpul de magistrati.

Doua zile mai tarziu, ministrul Justitiei a declarat despre solicitarea AMR, ca nu ii face placere ca o asociatie al carei membru de onoare este sa ceara demiterea sa, precizand ca tot ce s-a spus despre salarizarea magistratilor "s-a spus de catre ministrul Muncii, Dragos Paslaru, care este responsabil de salarizare".

Ministrul Muncii, Dragos Pislaru, a declarat, miercuri, ca OUG 20/2016 privind salarizarea bugetarilor nu se aplica si magistratilor, afirmand ca o crestere cu 18 la suta a salariilor acestora nu este un obiectiv al Guvernului in acest moment, actul referindu-se la medici si profesori, si nu este cazul unei "dispute" intre Guvern si magistrati pe aceasta tema.

El a apreciat ca nu ar fi echitabil sa se aplice o majorare de 18 la suta unor salarii de peste zece mii de lei.

Ads