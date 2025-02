Raluca Pruna critica dur modificarile Legilor Justitiei si pe ministrul Toader: Vrea sa vada cat rezistam la atacul de prostie si absurd

Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, critica propunerile de modificare a Legilor Justitiei.

Raluca Pruna a transmis ironic ca, desi nu are anvergura si titlurile lui Tudorel Toader, este un cetatean "fara lesa" si ca pana acum a tacut din respect pentru magistratii care au semnat un memoriu fara precedent dupa 1989 si ignorat de ministrul Justitiei.

Fostul ministru a precizat, pe pagina sa de Facebook, "ca asistam la un experiment in materie de reforma judiciara similar cu experimentele genetice Mengele. Nu sunt dura, asa traiesc aceasta serie de anunturi ministeriale, toate mai halucinante decat precedentele.

Retraiesc primavara anului 2004, cand negocierile pentru aderarea la UE erau blocate exact din cauza capitolului pe justitie si cand numai numirea domnului ministru Cristian Diaconescu a deblocat lucrurile si a permis incheierea acestui capitol de negociere".

Ea precizeaza ca Toader se joaca cu mintea romanilor aruncand pe piata idei fara precedent pentru a testa "instinctele juridice ale plebei. Sa vada cat rezistam la atacul de prostie si absurd. #Rezistam. Si nu suntem putini".

"Domnul ministru prof. univ. dr. rector Toader avea un proiect dezbatut public anul trecut, cu participarea tuturor asociatiilor de magistrati, inclusiv a celor care acum s-au 'rasucit'. Proiectul din 2016 a primit avizul CSM.

Ca ministru nu am promovat la final de mandat proiectele de lege din 2016 din considerente legate de alegerea unui nou CSM, alegeri parlamentare si, in genere, de respect fata de principiile statului de drept", a adaugat Pruna.

Ea a precizat ca nu a anticipat in plan politic dezastrul care a urmat in materia "reformarii" Justitiei.

Fostul ministru a notat ca Toader putea imbunatati proiectele din 2016, dar nu a facut-o, ci "a preferat un joc de glezne, lipsit de orice demnitate, in care arunca pe piata idei dragi celor care au capturat statul roman si, in acelasi timp, amana trimiterea in Parlament a proiectului, spre disperarea acelorasi comanditari".

Despre acest comportament, Pruna sustine ca este "duplicitate ieftina. Nedemna de cineva ca domnul ministru prof. univ. dr. rector Toader care a bifat toate demnitatile statului roman si le-a agatat la butoniera... Pacat si foarte trist. E un pariu fara viitor onest, daca viitorul mai conteaza".

Fostul ministru a sustinut ca nimeni nu a vazut un proiect alternativ celui din 2016, dezbatut public potrivit legii 52/2003, sub ministeriatul Toader, dar ca a auzit numai dezinformari si atribuirea consultarii din 2016 pentru un proiect complet diferit din 23 august 2017.

"Am mai auzit simple 'ziceri' experimentale, am mai vazut un power point penibil si am auzit declaratii ministeriale trazite. Cea mai recenta si teribila fiind cea cu Inspectia Judiciara pusa sub autoritatatea unei structuri consultative create printr-un protocol sub mandatul meu in 2016", a punctat ea.

Din postura de "biet jurist format in patria pe care o impart cu domnul ministru prof. univ. dr. rector Toader", spune ea, Pruna se declara siderata.

"Asteptam mult mai mult de la o somitate a lumii juridice din patria noastra. Si sunt trista ca a mai cazut o reduta: a cuiva care a avut o cariera 'maxima' in statul roman si care pare sa o tranzactioneze pe doi arginti.

E o chestiune de alegere personala, dar e si o chestiune de interes public: interlocutori straini cu care interactionez nu inteleg de ce cineva care s-a bucurat de toate demnitatile in statul roman, inclusiv un mandat de 10 ani la CCR, alege sa arunce in derizoriu aceste demnitati. Nu am avut raspuns, recunosc", a mai scris Raluca Pruna.

In finalul mesajului, Pruna a sustinut ca se bucura ca Tudorel Toader nu i-a fost profesor. "Am avut profesori, mai am asadar am un tarm intelectual si moral. Mai am mituri si sperante ca timpurile vor redeveni normale", a incheiat ea.

