Fost ministru al Justitiei, despre cum a reusit Liviu Dragnea sa dea un interviu din penitenciar: Rahova este o curte a miracolelor pentru cei alesi

Un interviu difuzat la Realitatea Plus si in cazul caruia directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus Directiei Inspectie Penitenciara verificari aprofundate.credeti ca orice detinut din Romania poate da interviuri fara sa aiba habar conducerea penitenciarului? Daca spuneti da, sunteti naivi.Credeti ca va fi dispus un control la sange in penitenciarul Rahova? Poate ca da, poate ca nu. E irelevant.," scrie, intr-o postare pe Facebook, Raluca Pruna.Verificari la ANPAdministratia Nationala a Penitenciarelor a cerut Penitenciarului Rahova, unde este detinut Liviu Dragnea, documentele in baza carora a fost aprobata convorbirea online intre acesta si fosta sa consiliera Anca Alexandrescu, concretizata intr-un interviu difuzat joi de Realitatea Plus."In continuare, in contextul dezbaterilor publice care vizeaza modalitatea de acordare a unei comunicari online la nivelul unei unitati penitenciare subordonate, Administratia Nationala a Penitenciarelor a solicitat administratiei locului de detinere documentarul in baza caruia a fost aprobata exercitarea dreptului. Demersul vizeaza verificarea aspectelor de legalitate, prin raportare la prevederile actelor normative care reglementeaza acordarea dreptului la comunicari online", anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor.Dupa ce a fost difuzat interviul cu Liviu Dragnea, ANP a transmis ca, potrivit legii, detinutii pot accesa comunicarile online pentur a discuta cu membrii familiei sau cu alte persoane, in baza unei aprobari prealabile, acestea avand caracter confidential si fiind supravegheate doar vizual.I.s.