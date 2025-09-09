Raluca Bădulescu, detalii inedite despre Asia Express. Câte ținute și-a luat cu ea: „Nu aveam pantofi fără toc”

Raluca Bădulescu și Florin în Asia Express FOTO: Instagram/ Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a împărtășit recent experiența sa trăită în competiția „Asia Express”, oferind detalii inedite și pline de umor despre momentele prin care a trecut și lecțiile pe care le-a învățat. Vedeta, recunoscută pentru stilul său elegant și personalitatea puternică, a dezvăluit că provocările au fost mult mai mari decât își imaginase, iar pregătirea pentru concurs a fost o adevărată provocare.

Pentru a face față rigorilor competiției, Raluca și-a pregătit atent garderoba cu aproximativ trei luni înainte de plecare, luând cu ea mai multe bagaje și ținute adaptate provocărilor fizice. Totuși, realitatea de pe traseu a schimbat planurile:

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanul ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a mărturisit Raluca pentru Spynews.ro.

Cu ce provocări s-a confruntat

O altă provocare pentru vedetă a fost lipsa telefonului pe întreaga durată a competiției, ceea ce a transformat experiența într-un adevărat detox digital:

„Este superb acest detox fără telefon. A fost una dintre cele mai tari experiențe din viață. E atât de mișto să stai fără telefon, e ceva divin. Face parte tot din farmecul Asia Express, faptul că te rupi de tot ce înseamnă ceea ce știi tu și intri într-o altă viață. Am fost binecuvântată să particip la Asia Express. A fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o în viața mea”, a adăugat ea.

Pe lângă aspectul psihic, competiția a oferit și lecții fizice. Raluca a recunoscut că sportul a fost punctul ei slab și că experiența i-a arătat importanța pregătirii fizice:

„Lecția pe care am învățat-o este că trebuie să fac sport. Dacă v-aș spune că am învățat să fiu răbdătoare, aș minți. Dacă aș spune că am învățat să fiu mai elegantă în exprimare, aș minți. Că știu să fiu mai calmă și răbdătoare, aș minți. Îmi venea să-i dau pe ăia cu capul de toți pereții. Îmi venea să-i joc în picioare în fiecare zi. Am învățat că trebuie să fac sport. Dacă eram mai sportivă, era mai bine. Eu rămâneam mereu ultima pe loc. Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc,” a mai spus vedeta.

