Raluca Bădulescu, primele imagini de la Asia Express 2025. Fostul soț a făcut față celor mai grele probe

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:26
265 citiri
Raluca Bădulescu, primele imagini de la Asia Express 2025. Fostul soț a făcut față celor mai grele probe
Raluca Bădulescu și Florin în Asia Express FOTO: Instagram/ Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu revine pe micile ecrane într-un mod neașteptat: alături de fostul soț, Florin Stamin, face echipă în sezonul 8 Asia Express – Drumul Eroilor. Show-ul de la Antena 1 îi poartă pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar imaginile apărute deja arată că Florin a fost cel care a preluat partea cea mai grea a aventurii, cărând ambele rucsacuri.

Noul sezon promite un traseu epuizant, cu provocări zilnice, lipsa confortului și supraviețuire cu doar un dolar pe zi. Deși regulile sunt aceleași pentru toți participanții, Raluca a găsit o cale să-și ușureze drumul, lăsându-l pe Florin să ducă greul. Ghiozdanul ei, plin cu outfituri extravagante, s-a dovedit mai dificil de transportat, însă fostul soț nu s-a dat înapoi.

În ciuda condițiilor dure, vedeta nu a renunțat la semnătura ei vestimentară. Rochii spectaculoase, bijuterii masive, cizme statement și peruci colorate au făcut parte din bagajul său. Ea a mărturisit cu sinceritate că alegerea garderobei a fost una dintre cele mai complicate misiuni:

„Eu nu am haine pentru Asia Express. Eu vreau să fiu bine îmbrăcată și în Asia. Eu nu am haine pentru așa ceva, nu am încălțăminte fără toc. O să-mi iau și niște tocuri, chiar dacă o să fiu penibilă pe acolo. Pentru mine e o altă provocare cum să mă îmbrac la Asia Express. Dacă mă îmbrac într-o zi în trening, să-mi dați două palme”, a spus Raluca Bădulescu la testimoniale.

De ce participă cu fostul soț

Înainte de plecare, Raluca a explicat de ce a ales să participe împreună cu Florin Stamin, în ciuda faptului că nu mai formează un cuplu de trei ani.

„Fostul meu soț mă cunoaște extraordinar de bine, știe să mă încurajeze, să lucreze cu mine, ceea ce este foarte important. Gândiți-vă că eu nu lucrez bine cu mine, există momente în care eu cu mine nu mă înțeleg. Până mă hotărăsc dacă e stânga sau dreapta, îmi ia două zile. Dar Florin a găsit cumva calea aceasta… Plus că ne leagă 20 de ani”, a declarat ea pentru Libertatea.

Vedeta a mai punctat că actualii parteneri ai celor doi au înțeles perfect această alegere:

„În concluzie, vă dați seama că a fost o decizie care a venit instantaneu: el are o iubită, este partenera lui de viață de câțiva ani, eu am un iubit, cu care sunt împreună de câțiva ani. Amândoi, iubita lui și iubitul meu, ne înțeleg pe mine și pe Florin, cunosc relația aceasta specială care este între noi doi și au înțeles că eu nu aveam cum să merg în Asia Express 2025 fără Florin”, a spus Raluca Bădulescu.

Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO
Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO
Irina Fodor, prezentatoarea show-ului „Asia Express”, a oferit fanilor o privire neașteptată asupra condițiilor de cazare de pe traseul emisiunii. Departe de imaginile luxoase pe care unii...
Andi Moisescu și soția lui, Olivia Steer, ar fi divorțat după 22 de ani de mariaj
Andi Moisescu și soția lui, Olivia Steer, ar fi divorțat după 22 de ani de mariaj
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi pus capăt căsniciei lor, după mai bine de două decenii împreună, potrivit unor surse citate de cancan.ro. Cei doi ar fi decis, de comun acord, să meargă...
#Raluca Badulescu, #Asia Express, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
  2. Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"
  3. Raluca Bădulescu, primele imagini de la Asia Express 2025. Fostul soț a făcut față celor mai grele probe
  4. Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei
  5. Cea mai bogată actriță de la Hollywood: cine e femeia care a devenit miliardară, deși nu mai are filme de succes din anii ’80
  6. Daniel Pavel revine la Pro TV cu un nou reality show, după „Survivor România”
  7. Andi Moisescu și soția lui, Olivia Steer, ar fi divorțat după 22 de ani de mariaj
  8. Un profesor de la Universitatea Columbia spune că aceste trei obiceiuri te vor face mai inteligent
  9. Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil împreună
  10. Carmen Tănase îl înlocuiește pe Dragoș Bucur la masa juriului ”Românii au talent”