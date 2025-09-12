Răspunsul Ralucăi Bădulescu după ce Alina Pușcău a numit-o „ipocrită” la Asia Express

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:22
639 citiri
Răspunsul Ralucăi Bădulescu după ce Alina Pușcău a numit-o „ipocrită” la Asia Express
Raluca Bădulescu și Florin în Asia Express FOTO: Instagram/ Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a fost surprinsă în centrul unei dispute la „Asia Express”, după ce Alina Pușcău a catalogat-o drept „ipocrită”. Tensiunile au apărut atunci când Raluca și partenerul ei, Florin, le-au nominalizat pe Alina și Cristina Postu pentru cursa pentru ultima șansă, iar reacția modelului nu a întârziat să apară.

În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, Alina Pușcău a fost vizibil deranjată de votul primit, lansând atacul la adresa fostei jurate de la „Bravo, ai stil!”. Raluca a ales să nu răspundă imediat în emisiune, dar a clarificat ulterior poziția sa, subliniind că este o persoană sinceră și directă. Ea a explicat că, spre deosebire de alți concurenți pe care nu i-a nominalizat, a preferat să fie onestă.

Fosta jurată a mai punctat că Alina Pușcău nu înțelege pe deplin termenul „ipocrit”, deoarece trăiește de mulți ani în SUA și vorbește predominant engleza, ceea ce poate genera confuzii lingvistice.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a explicat Raluca Bădulescu la „Un Show Păcătos”.

În ciuda afirmațiilor modelului, Raluca a precizat că nu s-a simțit jignită și păstrează o relație bună cu Alina. Ea se așteaptă însă să afle mai multe comentarii critice din partea celorlalți concurenți prin intermediul testimonialelor.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă cumetrie. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansă persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai adăugat vedeta.

Raluca Bădulescu, replică acidă pentru Iulia Albu la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”
Raluca Bădulescu, replică acidă pentru Iulia Albu la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”
La Asia Express 2025, tensiunea dintre Raluca Bădulescu și Iulia Albu a ieșit la iveală, după ce cele două nu și-au refăcut relația după experiența comună în juriul emisiunii Bravo, ai...
Raluca Bădulescu, detalii inedite despre Asia Express. Câte ținute și-a luat cu ea: „Nu aveam pantofi fără toc”
Raluca Bădulescu, detalii inedite despre Asia Express. Câte ținute și-a luat cu ea: „Nu aveam pantofi fără toc”
Raluca Bădulescu a împărtășit recent experiența sa trăită în competiția „Asia Express”, oferind detalii inedite și pline de umor despre momentele prin care a trecut și lecțiile pe...
#Raluca Badulescu, #Alina Puscau, #Asia Express , #Asia Express
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
DigiSport.ro
Gigi Becali si fiica sa Theodora, implicati intr-un scandal. "Sesizare penala? Aia e!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”
  2. Răspunsul Ralucăi Bădulescu după ce Alina Pușcău a numit-o „ipocrită” la Asia Express
  3. Cum să porți un hanorac în ținute de toamnă cu stil?
  4. Irina Columbeanu, apariție surpriză pe podium la Cluj. Fiica Monicăi Gabor urmează cariera mamei sale
  5. Un tip de cancer de care nu ai auzit, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri
  6. Margot Robbie a făcut furori într-o rochie complet transparentă. Cum arată vedeta de 35 de ani pe covorul roșu
  7. Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan
  8. Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”
  9. Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
  10. Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra