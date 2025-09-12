Răspunsul Ralucăi Bădulescu după ce Alina Pușcău a numit-o „ipocrită” la Asia Express

Raluca Bădulescu a fost surprinsă în centrul unei dispute la „Asia Express”, după ce Alina Pușcău a catalogat-o drept „ipocrită”. Tensiunile au apărut atunci când Raluca și partenerul ei, Florin, le-au nominalizat pe Alina și Cristina Postu pentru cursa pentru ultima șansă, iar reacția modelului nu a întârziat să apară.

În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, Alina Pușcău a fost vizibil deranjată de votul primit, lansând atacul la adresa fostei jurate de la „Bravo, ai stil!”. Raluca a ales să nu răspundă imediat în emisiune, dar a clarificat ulterior poziția sa, subliniind că este o persoană sinceră și directă. Ea a explicat că, spre deosebire de alți concurenți pe care nu i-a nominalizat, a preferat să fie onestă.

Fosta jurată a mai punctat că Alina Pușcău nu înțelege pe deplin termenul „ipocrit”, deoarece trăiește de mulți ani în SUA și vorbește predominant engleza, ceea ce poate genera confuzii lingvistice.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a explicat Raluca Bădulescu la „Un Show Păcătos”.

În ciuda afirmațiilor modelului, Raluca a precizat că nu s-a simțit jignită și păstrează o relație bună cu Alina. Ea se așteaptă însă să afle mai multe comentarii critice din partea celorlalți concurenți prin intermediul testimonialelor.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă cumetrie. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansă persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai adăugat vedeta.

