Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express, deși Alex își dorea să participe. Care a fost motivul: „Și-ar fi dorit”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:52
612 citiri
Raluca Bădulescu și Florin în Asia Express FOTO: Instagram/ Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a făcut senzație în actualul sezon Asia Express, surprinzând publicul prin faptul că a participat alături de fostul său soț, Florin. Recent, vedeta a explicat motivele pentru care nu a mers împreună cu fiul ei, Alex, și a dezvăluit cine ar fi fost prima sa alegere pentru această aventură.

Sezonul actual al competiției Asia Express atrage atenția telespectatorilor, iar echipele participante au stârnit deja numeroase reacții. Apariția Ralucăi Bădulescu alături de Florin a ridicat întrebări despre decizia sa de a nu merge cu fiul lor. Vedeta a explicat că fiul său nu putea fi prezent din cauza examenelor finale de la facultate. În plus, Raluca a recunoscut că fostul soț este persoana care o cunoaște cel mai bine și care o poate calma în situații tensionate.

„El (n.r.: Alex, fiul ei) e mândru de mine și și-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiție. Și mie mi-ar fi plăcut, dar eu știu că sunt foarte greu de mânuit. Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, așa că nu era momentul potrivit ca el să plece din țară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”, a declarat Raluca Bădulescu, potrivit okmagazine.ro.

Vedeta a mărturisit că, inițial, prima sa opțiune pentru Asia Express a fost designerul Cătălin Botezatu. Din păcate, programul încărcat al acestuia a făcut imposibilă participarea sa.

„Enorm (n.r.: i-ar fi plăcut să-l convingă pe Cătălin Botezatu să meargă cu ea în Asia Express)! Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să merg cu nașul! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte. Dacă îi vedeți agenda, dacă îi vedeți calendarul, el din vară are deja evenimente și calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”, a mai spus Raluca Bădulescu.

