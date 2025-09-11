Raluca Bădulescu, replică acidă pentru Iulia Albu la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”

La Asia Express 2025, tensiunea dintre Raluca Bădulescu și Iulia Albu a ieșit la iveală, după ce cele două nu și-au refăcut relația după experiența comună în juriul emisiunii Bravo, ai stil! de la Kanal D.

După o zi obositoare, în care a resimțit umflături la picioare, Raluca Bădulescu nu a ezitat să facă glume tăioase la adresa Alinei Albu.

„Picioare ca ale Iuliei Albu. Numai ea are gleznă picior de pod și genunchi cap de vierme”, a comentat Bădulescu. La rândul său, partenerul său de echipă, Florin Stamin, a adăugat: „Sau ca a lui Bumbescu”.

În plus, Raluca a făcut aluzie și la fostul iubit al Iuliei Albu, Mihai Alexandru Iacob, cunoscut drept Mike, cu care Iulia a participat în 2023 la aceeași competiție:

„Cine suntem? Iulia Albu și Mike? Că tu n-ai cum să fii Mike ăla, nici eu aia. Băi nene, eu am venit aici ca să fiu slabă, să am siluetă și mă întorc cu picioarele Iuliei Albu? Să se uite și să comenteze pe liber când vrea ea, la ea acasă, că o ascult eu niciodată”, a spus Raluca Bădulescu.

De asemenea, vedeta a făcut referire la o intervenție estetică rară pe care Iulia Albu și-a făcut-o la glezne în 2015:

„Da, am avut niște glezne mai groase. Este ridicol, știu, mai ales având în vedere restul siluetei mele filiforme. Ce să spun?! O femeie puternică trebuie susținută de niște glezne pe măsură. Însă cu problemele medicale chiar nu am putut trăi. Așa încât… DA, mi-am făcut lipo-sculptură, deși NU ERAM GRASĂ! E o procedură pe care o recomand oricui are, cu adevărat, nevoie de ea”, a declarat Iulia Albu, potrivit Viva.ro.

Ads