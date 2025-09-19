Raluca Bădulescu dezvăluie secretele din culisele emisiunii Asia Express: "Una este ce se vede la televizor...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 14:33
Raluca Bădulescu și Florin în Asia Express FOTO: Instagram/ Raluca Bădulescu

Surpriza sezonului Asia Express 2025 a fost confirmarea participării Ralucăi Bădulescu, care va face echipă cu fostul său soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022, după 15 ani de căsnicie, dar au păstrat o relație apropiată, ceea ce a făcut vestea și mai neașteptată pentru fani.

Într-un interviu recent pentru Cancan.ro, Raluca a povestit despre provocările întâmpinate în timpul filmărilor și despre sfaturile utile primite de la Florin.

„Am avut diverse peruci în fiecare zi și mi-a spus Florin, la un moment dat, ‘Făi, fii atentă aici, de mâine pune-ți peruca deschisă la culoare, blondă sau ceva, pentru că dacă te văd ăștia și încruntată, și nervoasă, și cu păr d-ăsta închis la culoare, nu te ia nici dracu’, că semeni cu o vrăjitoare’. Că era și întuneric la un moment dat. De a doua zi am început și am purtat peruci deschise la culoare, m-am gândit că poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare… și am ascultat sfatul lui Florin. N-am avut mare noroc la autostop în continuare, dar haide, a fost mai bine, să zicem”, a povestit ea.

Raluca Bădulescu, despre cea mai mare provocare din Asia Express

Vedeta a recunoscut că autostopul a fost cea mai frustrantă provocare în competiția solicitantă.

„Autostopul, să moară Franța și Marea Britanie dacă nu-mi venea să le crăp capetele celor care nu opreau. E adevărat că eu aș fi vrut să oprească prima mașină. Dar nu că nu oprea prima, nu oprea nici a 115-a, era ceva rău! Blondă, sexy… și chiar nici așa nu opreau”, a adăugat ea cu umor.

În ciuda dificultăților, Raluca spune că experiența merită cu prisosință și că ar repeta-o oricând, chiar dacă în timpul filmărilor a trecut prin momente critice.

„În Asia Express a fost totul greu pentru mine, dar de la cazare, la autostop, la mirosul de sărăcie, la faptul că nu eram învățată cu condițiile de acolo, nu mă așteptam. Una este ce se vede la televizor, e cu totul altceva în realitate, este mai presus decât orice imaginație, dar una peste alta, m-aș mai duce oricând în Asia Express. Pe cuvântul meu de onoare, a fost cea mai fantastică experiență a vieții mele. Dacă m-aș duce acum eu singură de nebună să stau prin casele alora, never ever ever! Dar în contextul Asia Express, cu toți colegii, cu concursul ăsta incredibil, cu experiența asta fantastică, așa e ok. Altfel, să te duci de unul singur, să bați pe la porțile oamenilor, nu, never,” a mai spus Raluca Bădulescu.

