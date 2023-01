Perechea Niculescu/Olaru, in turul 2 la Auckland

Perechea Monica Niculescu/Raluca Olaru s-a calificat miercuri in turul 2 al turneului WTA de la Auckland, Noua Zeelanda.

Cele doua sportive din Romania s-au impus in fata cuplului iberic Anabel Medina Garringues/Carla Suarez Navarro, in doua seturi, scor 7-5, 7-5, iar in turul 2 vor evolua in compania perechii Cara Black (Zimbabwe)/Liezer Huber (Statele Unite), cap de serie numarul 1.

Pentru parcursul de pana acum, cele doua jucatoare vor incasa un cec in valoare de 1.650 de dolari si 70 de puncte WTA.

C.F.

