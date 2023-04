Tenismena de top care a fugit de România, mesaj acid către Federație: ”O să mă cunoască!”

Jucătoarea română de tenis Raluca Şerban (25 de ani), care reprezintă Cipru, a fost învinsă de Kamila Rahimova, a patra favorită, cu 7-6 (7/3), 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA 250 de la Bogota, dotat cu premii totale de 259.303 dolari.

”E prima dată când mă calific pe tabloul principal la un WTA250 și am reușit asta fără niciun wild-card primit vreodată în competiții atât de mari”, a declarat Raluca într-un interviu pentru Gsp.ro.

”Cum se știe deja, nu am avut niciun ajutor din partea Federației Române de Tenis, iar ai mei nu au avut bani suficienți să mă susțină material. De asta am decis, împreună cu părinții mei, să ne mutăm în Cipru, sperând că voi fi ajutată mai mult. Nici federația de aici nu m-a ajutat deloc. Dar am găsit un sponsor care chiar crede în mine și vrea să mă ajute”, a mai spus ea.

”Nu aș vrea să comentez, o să mă cunoască la un moment dat!”, a replicat tenismena, referindu-se la faptul că șeful Federației, George Cosac, declarase că nu știe cine este Raluca Șerban.