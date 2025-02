Afacerista care și-a luat permisul la 37 de ani și face furori pe circuit: ”Nu credeam că sunt în stare să conduc”

Raluca Tăculescu este dovada vie a faptului că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi pasiunile. Deținătoarea unei afaceri în turism, Raluca și-a luat carnetul de conducere la 37 de ani și a început să se dea pe circuit la Women Rally la îndrumare Laurei Savu, cea care strânge laolaltă femeile pilot care iubesc adrenalina și cursele de mașini.

Ralucăi Tăculescu, fondatoarea Mianda Travel, nu i-a trecut vreodată prin minte că ar putea participa la un concurs de motorsport.

„Eu nu mă consideram șofer de curse și am o mașină de oraș. Asta mi se părea că e un inconvenient, dar am zis că până la urmă trebuie să fac pasul, să fac experiența și mai departe vedem ce iese” - Raluca Tăculescu, pilot în Campionatul Național de Women Rally.

Raluca se amuză atunci când povestește că nu nici măcar nu se vedea la volanul unei mașini.

„Mi-am luat permisul la 37 de ani, nu credeam că sunt în stare să conduc. Toată lumea își ia permisul la 18, la 20 de ani... După primele ore de condus, am avut și un instructor foarte bun, mi-am dat seama că e ceva ce pot să fac. Dacă alții o fac, pot să o fac și eu” - Raluca Tăculescu, pilot în Campionatul Național de Women Rally.

Raluca spune că între ea și mașina pe care o conduce este o legătură specială.

“Este prima mașină a mea de când mi-am luat permisul. I-am făcut o promisiune că doar când mă va lăsa, o voi schimba. Ea este Mia, avem o relație ca fetele, avem grijă una de alta și sunt foarte mândră de mașina mea” - Raluca Tăculescu, pilot în Campionatul Național de Women Rally.

Are o afacere în turism

De 3 ani, Raluca Tăculescu are afacerea ei în domeniul turismului. „După o experiență de aproape 15 ani, am zis să merg pe cont propriu, chiar dacă sunt la început, am ambiția să duc afacerea la un nivel cât se poate de avansat” - Raluca Tăculescu, pilot în Campionatul Național de Women Rally.

Raluca dezvăluie și cum arată vacanța ideală. „Îmi place să combin foarte mult partea de relaxare cu cea de explorare și îmi place să mă amestec foarte mult în cultura locală. Evit locurile comerciale, foarte aglomerate și foarte turistice. Îmi plac locurile autentice, în care să văd oamenii cum trăiesc. Vacanța mea ideală arată câteva zile pe o plajă, dacă se poate pustie, și combinată cu vizite pe care de obicei, mi le organizez singură sau merg foarte mult pe vacanțe spontane” - Raluca Tăculescu, pilot în Campionatul Național de Women Rally.

