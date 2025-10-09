Replică furioasă a Ralucăi Turcan la adresa lui Marcel Ciolacu. "Incredibil fariseismul lui! A vrut să-și cumpere zile la Palatul Victoria"

Raluca Turcan, deputată PNL, a declarat joi, 9 octombrie, că este "incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecții despre ce trebuie făcut acum în România", ea susținând că, în doar doi ani, acesta "a reușit performanța de a împovăra România cu aproape 300 de miliarde de lei în plus".

"Toată România plăteşte acum factura intitulată 'Marcel Ciolacu'. Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecţii despre ce trebuie făcut acum în România. În doar doi ani, Marcel Ciolacu a reuşit performanţa de a împovăra România cu aproape 300 de miliarde de lei în plus (în iunie 2023, datoria publică a României era de 731 de miliarde de lei, în mai 2025 ajunsese la 1.013 miliarde de lei).

Asta înseamnă că fiecare român a fost îndatorat cu peste 3.000 de euro - de la nou-născut până la pensionar. Şi nu vă imaginaţi că au crescut datoriile României pentru că s-ar fi dat banii către Ministerul Culturii", a scris Turcan pe Facebook.

Ea afirmă că Marcel Ciolacu le-a oferit tuturor "cadouri otrăvite: de la risipa motivată electoral, la instrumentări de linşaje pentru cei incomozi".

"După alegeri, România s-a trezit campioană europeană la deficit bugetar şi fruntaşă la datorie publică. Dar cetăţenii nu au votat niciodată pentru un deficit de 10%, şi nici Parlamentul nu a fost informat cu privire la derapajele economice", a adăugat liberala.

În opinia sa, "Guvernul condus de Ilie Bolojan nu face altceva decât să pună capăt epocii în care planurile electorale ale unora se plăteau din împrumuturi scumpe luate pe numele poporului".

"Asta este diferenţa dintre populismul lui Ciolacu şi seriozitatea lui Bolojan: unul a vrut să-şi cumpere zile la Palatul Victoria, celălalt se străduieşte să dreagă problemele lăsate în urmă de predecesorul său. Este cât se poate de limpede pentru orice om de bună credinţă. Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecţii tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanţele ţării", a mai scris Raluca Turcan.

Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, că în acest moment nu există un plan economic, nu s-a făcut nicio reformă iar tot ceea ce se întâmplă este împotriva companiilor şi totodată a românilor.

"Politica de a găsi un vinovat, la aia suntem artişti. Sunt duşmanul numărul unu al naţiunii. Dar asta a fost de fiecare dată când a plecat un prim-ministru: 'Dom'le, e greaua moştenire'. Dar să vii să spui zilnic că suntem aproape în incapacitate de plată, lucru care a dus, normal, la creşterea dobânzilor (...), să vii cu toate aceste ştiri apocaliptice numai ca să astupi nişte măsuri... părerea mea, o greşeală fantastică creşterea TVA-ului şi o inechitate socială, pentru că cumva ai distribuit în mod egal şi la cei care au venituri mari şi la cei care au venituri mici tot efortul, ai scăzut puterea de cumpărare.

Avem cred că la energie facturile duble, avem venituri mai mici, normal că ai şi încasări mai mici. Deci nu s-a căutat echilibru economic, a fost un joc doar de imagine şi de a crea un salvator al României, fiindcă mai avem puţin şi în dreptul cuvântului 'reformă' o să punem 'concedieri colective'", a spus Ciolacu.

Potrivit acestuia, singurul plan de relansare economică în acest moment este lucrat de Partidul Social Democrat, iar deficitul în România exista "de ani buni".

