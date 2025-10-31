Raluca Turcan a criticat demersul fără precedent al PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan la „Ora premierului”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 14:51
445 citiri
Raluca Turcan a criticat demersul fără precedent al PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan la „Ora premierului”
Raluca Turcan, deputată PNL FOTO Facebook/Raluca Turcan

Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri drept „tupeu” invitația adresată de grupul PSD din Camera Deputaților premierului Ilie Bolojan, de a veni în Parlament pentru a oferi explicații privind retragerea unei părți a trupelor americane din România. Gestul social-democraților este fără precedent într-o coaliție de guvernare.

„Practic, invitarea primului ministru și a miniștrilor în Parlament reprezintă un instrument democratic. Cutumiar, acest instrument aparține opoziției, dar pot și reprezentanți ai partidelor de la guvernare să-l folosească pentru a prezenta teme importante care țin de decizia Guvernului. Folosirea însă a acestui instrument de către un partid aflat la guvernare, pentru a-l sancționa pe premier sau anumiți miniștri, poartă o singură denumire: tupeu. Este ca și cum vulpea ar ține predici despre paznici”, a declarat Raluca Turcan.

Deputatul PNL a mai afirmat că ambasadele din România privesc cu suspiciune această invitație a PSD. „Sunt personaje care au scos sute de mii de oameni în stradă și au provocat reacții dure ale ambasadelor, inclusiv din partea Ambasadei SUA, atunci când au încercat să modifice legile justiției noaptea, în timpul Ordonanței 13. Când un politician cu un asemenea trecut ajunge să vorbească despre integritate, fiecare român își amintește exact ce s-a întâmplat în perioada în care justiția se dorea a fi îngenunchiată. Semnalul acesta nu îl primesc doar românii – toate ambasadele statelor reprezentate în România nu pot să nu privească cu o oarecare suspiciune modalitatea în care un astfel de politician îl cheamă în Parlament pe singurul lider politic aflat în fruntea guvernului care își dorește o bună administrare a țării”, a adăugat Raluca Turcan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că încă nu a primit invitația oficială de a fi prezent în Parlament și că va comunica vineri dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților.

Grupul parlamentar PSD a solicitat participarea premierului la ședința de plen de luni, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

