Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR

Raluca Turcan acuză PSD că, deși face parte din guvernare, sabotează măsurile prim-ministrului, votează cot la cot cu AUR în Parlament, influențează deciziile în CNA și blochează reformele în justiție. Liderul PNL susține că strategia PSD de a combina puterea cu opoziția afectează partidele pro-occidentale, care stagnează sau sunt în scădere, în timp ce AUR crește.

"Oricum am analiza și interpreta, e clar pentru toată lumea: PSD nu trage la căruța guvernării. Fac aceeași politică păguboasă care ne-a adus, în mare parte, la realitatea de azi: AUR la 40% și în creștere. Partidele pro-occidentale stagnează sau sunt în scădere", a scris pe Facebook fostul ministru al Culturii.

Turcan susține că PSD sabotează măsurile premierului și sprijină acțiunile AUR.

"La câtă opoziție face PSD, mă mir că mai au timp să stea la guvernare: În guvern, sabotează măsurile propuse de premier. În Parlament, votează cot la cot cu AUR. În CNA, după interes.

Iar în justiție, toți judecătorii promovați de PSD au votat împotriva unei legi care avea un viciu de formă fix în ograda ministrului PSD al Justiției.

Ziua guvernează cu portofolii și funcții peste tot, seara joacă rolul de opoziție. E corect?", a mai scris Turcan.

