Raluca Turcan: Sunteti guvernul lui Liviu Dragnea. Cel putin inca doi ministri ar trebui sa fie alaturi de el

Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat, in plenul reunit, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca Executivul condus de Viorica Dancila este "Guvernul lui Liviu Dragnea, care l-a servit si il serveste" si ca cel putin inca doi ministri "ar trebui sa fie alaturi de Liviu Dragnea".

"Tot ce am scris in motiunea de cenzura si am spus in ultimii doi si jumatate - ca guvernati in favoarea infractorilor, impotriva romanilor si in nestiinta uluitoare - v-au confirmat-o oamenii la vot.

In 26 mai oamenii au dat un vot foarte clar impotriva persoanei care a asigurat patronajul Guvernului Dancila, care a decis personal componenta acestui guvern care l-a servit si il serveste si impotriva ticalosiilor PSD-ALDE ridicate la rang de politica de stat", a afirmat Turcan.

Ea a spus ca "oamenii au dat un vot cu naduf".

"Nu incercati sa va derobati de responsabilitate si sa veniti azi apretati. Sunteti Guvernul lui Liviu Dragnea, care l-a servit si il serveste si cel putin inca doi ministri ar trebui sa fie alaturi de Liviu Dragnea", a mai afirmat Raluca Turcan.

Prim-vicepresedintele PNL a acuzat Guvernul ca minte atunci cand arata ca in Romania curge lapte si miere.

"E limpede pentru toata lumea si nu mai puteti face nimic decat sa inghititi in sec si sa plecati. Votul la referendum a fost impotriva acestui guvern", a mai spus Turcan.

"In urma acestei motiuni de cenzura, premierul nu iese nici mai competent, nici decis sa faca lucrurile in interesul romanilor, poate doar mai hotarat sa foloseasca parghiile puterii in interes partizan", a subliniat Raluca Turcan.

"Oricand dintre cei care si-au asumat motiunea de cenzura putem oferi Romaniei un guvern care in urmatoarea perioada:

- Sa nu plateasca dobanzi de 15 mld. de lei la datoria publica, echivalentul a 900 de kilometri de autostrada la ses;

- Un guvern care sa puna ordine in fondurile europene si sa le transforme in principala resursa de dezvoltare, concomitent cu investitiile publice;

- Un guvern care sa faca legal studiile pentru demararea constructiilor de autostrada si sa FOLOSEASCA banii europeni pusi la dispozitie;

- Un guvern care impreuna cu Parlamentul sa rezolve votul prin corespondenta, sa corecteze legislatia pe justitie, sa diminueze abandonul scolar si analfabetismul functional, inechitatea intre salariati", a spus Turcan.

Ea a combatut si ideea potrivit careia, odata cu disparitia politica a lui Liviu Dragnea, si PSD si ALDE s-au rebotezat si au devenit "neprihaniti si stiutori de carte", "Guvernul apretat Viorica Dancila".

"Nimic mai fals, pentru ca tot dl. Oprisan imparte resursa publica in interesul baronilor locali.

Tot doamna Andronescu politizeaza institutiile de invatamant cu evaluari falsificate in scop direct partizan.

Tot domnul Iordache gestioneaza agenda legislativa cu invarteli in favoarea infractorilor.

Tot domnul Melescanu ramane aparatorul drepturilor fundamentale ale romanilor din strainatate. Tot domnul Teodorovici va gestiona cel mai mare jaf din istoria post-decembrista, prin suveica financiara pe care o intitulati Fondul Suveran de Investitii, care nu este altceva decat o modalitate de a privatiza pe sest si pe bani putini companii strategice pentru Romania.

Tot Carmen Dan ar ramane la carma ministerului represiunii nationale, oferind informatii false si folosind armele din subordine pentru reprimarea oamenilor de buna credinta care nu au alta vina decat ca refuza PSD-izarea Romaniei dupa modelul brevetat la Teleorman.

Tot celebrul procuror politic de la sectia de investigare a magistratilor va inclina balanta la Curtea Constitutionala.

Tot veti pune mana nesatula pe BNR, TVR, DNA, Parchetul General, Inalta Curte de Casatie.

Cat despre doamna Dancila, cu siguranta va ramane aceeasi: cu false pusee de independenta, dar total dependenta de fratia baronilor si aparatorilor coruptilor", a declarat deputatul liberal.

"In ce tara un premier care recunoaste abia acum ca nu a avut niciun cuvant de spus la alcatuirea bugetului Romaniei pe anul in curs ar mai ramane vreo secunda in functie? Sau ar mai primi sustinere in interiorul partidului de care apartine?

Acestea fiind spuse, nimeni serios si responsabil nu ne-ar ierta daca nu am incerca macar sa dam acest guvern afara de la guvernare! Nimeni nu ne-ar putea ierta daca am face calcule politice meschine cand tara este ingenuncheata si romanii sunt confruntati zilnic cu dilema daca sa mai ramana in tara sau nu, daca mai merita sa incerce sau nu.

Realitatea esta ca romanii au initiat aceasta motiune de cenzura in 26 mai, iar Partidul National Liberal si colegii din opozitie s-au angajat sa transpuna in realitate vointa poporului. Acesta a fost votul obtinut din partea cetatenilor acestei tari. (...) Noi, semnatarii acestei motiuni, astazi punem in aplicare mandatul dat de oameni in 26 mai, in sensul indepartarii de la guvernare a PSD si al asumarii, dincolo de orgolii politice, a reconstructiei responsabile a Romaniei. Pe 26 mai, mandatul politic al romanilor a fost dat partidelor fara nuante", a adaugat Turcan.

