Raluca Turcan, huiduită pe scena Festivalului Astra Film, la Sibiu: „Pe banii românilor nu faceți campanie electorală!” VIDEO

Ministra Culturii, Raluca Turcan, a fost huiduită duminică, 20 octombrie, la Festivalul Astra Film de la Sibiu, fiindu-i reproșat faptul că își „face campanie pe bani publici”, cu ocazia evenimentului.

Aceasta a replicat că nu este deranjată și că este obișnuită, după ce prezentatoarea evenimentului, jurnalista Amalia Enache, a făcut apel la calm, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.

„În fiecare an - încep cu o mărturisire - aștept cu mare drag, interes, emoție, fiecare ediție a Astra Film Festival, pentru că, în contextul cinematografiei românești”, și-a început Turcan discursul, contestat la scurt timp.

„Lăsați, doamnă, discursurile politice…”, i-a fost transmis din sală. O altă persoană a început să huiduie de la balconul sălii, la scurt timp după.

Prezentatoarea evenimentului, Amalia Enache, a intervenit pentru a calma spiritele, făcând apel la public să asculte toate vocile prezente.

„Tocmai de aceea ne adunăm la festival, respectăm toate opiniile, dar – de asemenea – vă rog foarte mult să respectăm personalitatea invitată astăzi de către noi, un susținător al acestui festival. Vă mulțumim mult, doamna ministru”, a invitat-o Amalia Enache pe Raluca Turcan să continue.

„Pe banii românilor nu faceți campanie electorală!”, s-a mai auzit de la balcon, imediat după intervenția prezentatoarei TV.

Ministra Culturii a replicat spunând că nu este deranjată de astfel de lucruri și că este obișnuită.

„Eu sunt obișnuită. Fiind în lumea aceasta, care seamănă, așa, cu o lume canibalică, am întâlnit toate opțiunile, însă de fiecare dată am considerat că forța argumentului trebuie să primeze. Iar argumentul că sunt un prieten și susținător al acestui festival, sincer și nedisimulat, este că în momentul de față România are cinci proiecte strategice, din care două sunt la Sibiu (...)”, a spus Turcan.

