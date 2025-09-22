Raluca Turcan îi cere Dianei Buzoianu, ministra Mediului, să ia „măsuri ferme” în cazul urșilor care ajung în apropierea localităților. Se cere creșterea cotei de prevenție

Președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, cere ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului, Diana Buzoianu, să ia „măsuri ferme” în cazul urșilor care ajung din ce în ce mai des în localități, înainte să se întâmple „noi tragedii”, în condițiile în care pagubele plătite de statul român sunt „de ordinul milioanelor de euro”. Șefa liberalilor sibieni solicită creșterea cotei de prevenție și simplificarea procedurilor de scoatere a ursului din comunități așa încât să fie eliminate ezitările ca urmare a unor posibile repercusiuni penale și să se acționeze cu hotărâre.

Raluca Turcan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că în ultimele săptămâni a primit numeroase semnale atât din Sibiu, cât și din Argeș, Brașov, Prahova legate de prezența tot mai frecventă a urșilor în localități. Este limpede că politica Ministerului Mediului legată de ținerea sub control a acestei specii nu dă niciun fel de rezultate, consideră Raluca Turcan.

Turcan afirmă că mulți oameni sunt atacați, atacurile sunt tot mai frecvente, iar pagubele plătite de statul român sunt „de ordinul milioanelor de euro”.

„Nu m-am gândit niciodată că voi scrie acest mesaj, dar comunități locale întregi au ajuns la disperare. De aceea îi solicit public doamnei ministru al Mediului, Diana Buzoianu, să ia măsuri ferme înainte de a se întâmpla noi tragedii: creșterea cotei de prevenție și simplificarea procedurilor de extracție a ursului prezent în comunități astfel încât să fie eliminate ezitările rezultate de posibile repercusiuni penale și să se acționeze cu determinare. Autoritățile trebuie să își asume responsabilitatea acestei decizii (n. red. privind creșterea cotei), oricât de nepopulară este, să o explice corect și coerent și să o aplice”, afirmă Turcan.

Ea arată că la Sibiu numărul urșilor, specie strict protejată, a explodat după 2016 (anul interzicerii vânătorii), iar efectivele au crescut de la 763 în 2018, până la cel puțin 1.313 exemplare în 2025, de peste trei ori mai mult decât nivelul optim estimat. În același timp, cuantumul despăgubirilor acordate de stat, numai în județul Sibiu, a crescut anual, pornind de la aproape 1 milion de lei în 2023.

„Pagubele care nu fac obiectul despăgubirilor au crescut și ele, inclusiv incidente stranii: urși care au distrus mașini, stâne sau magazii. Pentru toate acestea, românii plătesc direct din buzunarele proprii. Numărul de întâlniri ale comisiilor de despăgubiri confirmă situația: în 2022 comisia s-a întrunit de 141 de ori, iar în 2025 deja de 200 de ori. Dacă nici aceste măsuri nu vor funcționa, Ministerul Mediului trebuie să analizeze și varianta reintroducerii vânătorii la urs. Este de datoria oamenilor politici să își asume măsuri curajoase pentru a proteja viața cetățenilor. Chiar dacă ele se vor lovi de un val puternic de contestare publică, vor salva viețile multor oameni din localitățile României”, mai spune Raluca Turcan.

În ultimii ani, numărul urșilor a crescut alarmant, fiind între 8.000 și 12.000 de exemplare, potrivit ultimelor estimări ale autorităților. Anual, se înregistrează sute de apeluri la 112 privind prezența unor urși în localități din județele de munte sau chiar de deal, iar incidentele cu localnici sau turiști atacați de urși au fost nenumărate.

Cota de prevenție pentru urși în România, aprobată în iulie 2024, este de 426 de exemplare și vizează prevenirea atacurilor asupra oamenilor. Această cotă, mai mult decât dublă față de perioada anterioară, permite recoltarea urșilor de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate al administratorilor fondurilor cinegetice, conform legii.

Scopul principal al cotei de prevenție este de a reduce incidentele în care urșii atacă oamenii sau provoacă pagube în gospodării. Prin recoltarea exemplarelor considerate problematice, statul urmărește să gestioneze situațiile în care urșii devin un pericol. Acestei cote de prevenție i se adaugă cota de intervenție, care este de 55 de exemplare. Conform legii, cota de prevenție este stabilită la nivel național și poate fi împărțită pe fonduri de vânătoare.

