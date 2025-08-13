Un fost ministru PNL sugerează că scandalul dintre PSD și USR e de "fațadă". "AUR nu trebuie să mai facă nimic, dacă e ajutat involuntar sau nu"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:59
541 citiri
Deputatul PNL Raluca Turcan atrage atenția asupra tensiunilor dintre USR și PSD, afirmând că schimbul constant de replici dintre cele două partide blochează coaliția și împiedică luarea unor măsuri concrete. „De ce repetăm același scenariu și așteptăm rezultate diferite?”, a transmis Turcan, subliniind că România are nevoie de o coaliție care să guverneze și să comunice unitar, nu de un „ring de box politic”. Potrivit acesteia, conflictele recente din coaliție duc la amânarea măsurilor importante și la predominanța scandalului politic în spațiul public.

Aceasta se întreabă ”USR și PSD: dușmani de fațadă și parteneri de blocaj? În ultimele zile, spațiul public pare dominat de un schimb continuu de replici între USR și PSD. • USR ridică subiecte de delimitare ideologică față de PSD: funeraliile lui Ion Iliescu, pensiile speciale pentru primari — incluse la pachet cu alte privilegii. • PSD răspunde cu mesaje populiste, prin care cere guvernului anularea unor politici ale guvernării Ciolacu, pe teme unde oricum există consens larg, cum ar fi eliminarea anumitor privilegii.”, spune Turcan.

Fosta ministră spune că aceste dispute nu ajută cu nimic România.

”Rezultatul? Amânarea măsurilor importante — certurile din coaliție par să blocheze agenda de guvernare. Scandalul politic domină spațiul mediatic”, a mai transmis Turcan. Aceasta susține că ”se naște o întrebare firească: de ce repetăm același scenariu și așteptăm rezultate diferite?”.

Turcan avertizează că cele două partide ajută AUR să crească în sondaje.

”România are nevoie de o coaliție care să guverneze și să comunice unitar, nu de un ring de box politic la nici două luni de la votarea în Parlament a Cabinetului Bolojan. În ritmul acesta, AUR nu trebuie să mai facă nimic, dacă e ajutat involuntar sau nu, de PSD și USR, captivate într-o strategie distructivă pentru nevoia de predictibilitate a României”, a mai transmis deputatul liberal.

