Cearta la varful PDL: Au fost sau nu "pe bune" congresele si ce urmeaza

Vicepresedintele PDL Raluca Turcan a declarat, marti, ca multi dintre democrat-liberalii care cer "congres pe bune" in PDL nu ar fi fost in conducerea partidului daca nu ar fi fost sustinuti de cei care au candidat la presedintia PDL.

"Cred ca multi dintre cei care cer 'congres pe bune' nu ar fi fost in conducerea partidului daca nu ar fi fost sustinuti de catre cei care au candidat la presedintia partidului. Cred ca intr-un partid este sanatos ca cel care candideaza la presedintia partidului sa sugereze cu cine si-ar dori sa faca echipa. Evident ca de aici si pana la listute este o cale lunga si n-as dori sa mai traim experienta Conventiei pe baza de listuta", a precizat Turcan, potrivit Mediafax.

Ea a aratat ca la ultimul Colegiu Director al PDL s-a decis sa se convoace o Conventie Nationala mare, cu minimum 5.000 de participanti.

"Cred ca si dorinta conducerii partidului, care a luat aceasta decizie, a fost ca in interior sa avem o competitie corecta, scoasa cat mai mult de sub influenta jocurilor politice, care se fac oricum la toate partidele si la toate nivelurile de alegeri", a adaugat Raluca Turcan.

Secretarul executiv al PDL, Theodor Paleologu, a scris pe Facebook ca esential pentru limpezirea lucrurilor in PDL este organizarea unui congres "pe bune", fara control din partea aparatului de partid, asa cum s-a intamplat la ultimele doua conventii.

Ulterior declaratiilor Ralucai Turcan, Paleologu a revenit cu precizari. Tot pe Facebook.

"Are perfecta dreptate Raluca Turcan, atata numai ca cel care a utilizat formula, voit colocviala, 'pe bune' este unul singur: eu. Si da, asa e, la congresul din 2012 nici nu as mai fi candidat la vreo functie in BPN, daca nu mi s-ar fi cerut acest lucru: eram prea deprimat de propriul meu rezultat de la locale, dar judecata colegilor a fost mai ingaduitoare decat a mea", a spus deputatul PDL.

Acesta a mai notat pe site-ul de socializare ca "lumea noastra incrincenata confunda ironia cu agresiunea, ironia e benigna, malign e sarcasmul".

"Da, recunosc, am citit cind eram mic dialogurile lui Platon si eseul lui Kierkegaard despre ironia socratica si am ramas de atunci cu o grava malformatie: sunt foarte adesea ironic. Multi nu se prind si e rau; altii, la fel de multi, se prind, dar ma banuiesc de intentii maligne si tot e rau. Din pacate, cu trecerea anilor si mai cu seama de cind fac politica in Romania, malformatia s-a agravat si devin din ce in ce mai ironic", a explicat Theodor Paleologu.

Eurodeputatul PDL Cristian Preda a declarat joi, la RFI, ca aceia care nu vor sa plece din fruntea partidului incearca sa-si consolideze pozitia si sa pregateasca o reconfirmare a lor, fie prin congres, fie prin "acord tacit", el apreciind ca urgenta pentru PDL o reprezinta candidatul la prezidentiale.

In urma esecului de la alegerile parlamentare din decembrie 2012, PDL a avut in 14 decembrie o reuniune a Colegiului Director la care s-a stabilit convocarea Consiliului National de Coordonare (CNC) pentru 23 februarie 2013, cand ar urma sa se stabileasca organizarea Conventiei Nationale Extraordinare a partidului pentru alegerea unei noi conduceri.

