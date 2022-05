Raluca Turcan: Ponta va fi candidat din partea PSD la presedintie

Deputatul si vicepresedintele PDL Raluca Turcan crede ca premierul "Victor Ponta are veleitati de presedinte de tara" si sustine ca el "va fi candidat din partea PSD" la alegerile prezidentiale, considerand ca liderul PNL Crin Antonescu va intra in cursa "deja uzat".

"Eu cred ca va fi candidat din partea PSD. Si cred ca in momentul de fata Crin Antonescu este total dependent de Victor Ponta si de USL si as spune ca se comporta ca si o masina dependenta de benzina oferita de USL. Eu cred ca benzina oferita de USL se va termina pentru Crin Antonescu si va ajunge in parcarea de masini folosite, uzate a USL, asa cum mai exista si alte persoanje politice care au fost folosite si aruncate de catre PSD. (...)

Este posibil sa candideze, dar sa candideze singur, intr-o cursa in care intra deja uzat, pentru ca, perindandu-te atat ca si candidat la presedintie din partea USL, ajungi sa fii uzat, el nu pare a fi un competitor de cursa lunga, asadar cred ca i se va termina benzina", a declarat Raluca Turcan, arata Mediafax.

Ads

Referitor la promisiunea lui Ponta facuta sibienilor in campania electorala in legatura cu faptul ca sediile Transgaz si Romgaz nu se vor muta, dar ca acum se discuta despre acest lucru, Turcan crede ca premierul va fi taxat la vot.

"Cred ca pentru Victor Ponta cea mai usturatoare pedeapsa a sibienilor va fi la vot. Pentru ca Victor Ponta are veleitati de presedinte de tara. Victor Ponta se viseaza candidat la Presedintie din partea USL si atunci sibienii vor avea un ac pentru cojocul domnului Ponta si anume sa-l atinga la vot atunci cand va veni sa le ceara votul ca si candidat la Presedintie", a continuat Turcan.

Ads