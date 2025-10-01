Mai mulți bani pentru pensiile românilor. 150 de euro s-ar putea adăuga în fiecare lună la contul din Pilonul II

Deputatul PNL Raluca Turcan a depus în Parlament marți, 30 septembrie 2025, un proiect de lege care permite angajatorilor să contribuie suplimentar, opțional, la Pilonul II de pensii, cu până la 150 de euro lunar pentru fiecare angajat. Această sumă va fi deductibilă fiscal, oferind astfel un stimulent atât pentru angajatori, cât și pentru angajați.

”Am depus un proiect de lege prin care, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% pe care angajatorii trebuie să o plătească la Pilonul II de pensii, să poată, opțional, să vireze, în plus pe lună, până la 150 de euro deductibili, în contul de pensii din pilonul II. Această sumă va fi, așa cum am spus, deductibilă fiscal”, a spus Raluca Turcan, la Parlament.

Turcan a precizat că prin acest proiect vor fi mai mulți bani adunați pentru pensia angajaților, o pensie mai mare, care să asigure un trai demn iar pentru angajatori, o nouă modalitate de a-și motiva și fideliza oamenii, într-o piață a muncii unde competiția e tot mai puternică. Potrivit acesteia, pentru economie această măsură ar reprezenta ”o gură de oxigen, pentru că acești bani nu se duc în consum, ci se investesc în companii românești, în titluri de stat, în dezvoltare pe termen lung”.

Toată lumea are de câștigat

”Este o lege prin care toți au de câștigat: angajatul, angajatorul, economia națională și statul român. O lege prin care transformăm Pilonul II într-un adevărat partener de viitor, pentru ca pensia românilor să fie mai sigură și mai aproape de standardele europene”, a subliniat Turcan.

Ads

Deputatul PNL a menționat că, deși nivelul contribuțiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creștere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 și 2015) și chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară. În prezent, cota de contribuție la fondul de pensii este de 4,75%.

”Românii merită un sistem de pensii solid, care să le ofere siguranță și respect după o viață de muncă. Pilonul II a fost gândit tocmai pentru asta, ca pensia de mâine să fie un venit real, apropiat de nivelul din statele europene dezvoltate. Spre deosebire de Pilonul III, unde contribuțiile sunt rare și fragmentate, Pilonul II asigură continuitate și stabilitate. Vorbim despre un mecanism predictibil, de încredere, care îi ajută pe oameni să-și construiască viitorul”, a arătat Turcan.

Ea a mai spus că, pe termen lung, această măsură nu doar că întărește conturile personale ale românilor, dar aduce și un impact pozitiv asupra bugetului și un efect de multiplicare în întreaga economie.

”În loc să tot amânăm și să ne plângem de nesustenabilitatea pensiilor după 2030, venim acum cu un instrument concret care să dea siguranță, stabilitate și încredere”, a adăugat Raluca Turcan.

Ads