Principalele masuri pe care le va lua Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Cabinetul Citu

Asigurarea egalitatii de sanse

Concret, principalele obiective stabilite de Ministerul Muncii sunt urmatoarele:1. Interconectarea bazelor de date intre institutiile din coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale2. Eficientizarea politicii de ocupare si de stimulare a muncii, astfel incat sa se ofere servicii competitive si adaptate realitatilor din piata muncii atat pentru angajatori, cat si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca3. Sa creasca nivelul de informare a pensionarilor cu privire la intreg cadrul legal si implicit la modificarile din ultimii ani si capacitatea sistemuluiAlte obiective majore sunt:* Implementarea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim brut pe tara garantat inplata* Profesionalizarea si depolitizarea Inspectiei MunciiIn ceea ce priveste asistenta sociala, se doreste asigurarea egalitatii de sanse, adica peste 830.000 de persoane cu dizabilitati si aproximativ 70.000 de copii cu nevoi speciale vor beneficia de servicii adaptate nevoilor lor.Alte masuri pe care le va lua Ministerul Muncii sunt urmatoarele:Dezinstitutionalizarea persoanelor cu dizabilitati - inchiderea centrelor de capacitate mare siasigurarea incluziunii acestora in comunitate;* Stabilirea masurilor de protectie sociala pentru clientul vulnerabil din sistemul energetic;* Implementarea etapelor de crestere a alocatiilor pentru copii, asa cum au fost stabilite la nivellegislativ in anul 2020 (20% la 1 ianuarie 2021, 20% la 1 iulie 2021, 20% la 1 ianuarie 2022,20% la 1 iulie 2022);* Stabilirea unui mecanism obiectiv de crestere anuala a alocatiilor pentru copii; Stabilirea unuimecanism obiectiv de crestere anuala a indicelui social de referinta.De asemenea, Romania fiind una dintre principalele tari sursa ale victimelor traficului de persoane, se doreste o buna coordonare cu structurile de combatere pentru a livra servicii de protectie centrate pe nevoile victimelor si informate de experienta supravietuitorilor.