PNL Sibiu: Raluca Turcan si Nicolae Neagu deschid listele la Camera Deputatilor si la Senat

Urmatorii pe lista PNL Sibiu pentru Camera Deputatilor sunt: Christine Thellmann, Constantin Sovaiala, Razvan Pop, Cornel Macarie, Otilia Man, iar la Senat - Nicolae Neagu, Vlad Vasiu si Marcela Raulea."Suntem la sfarsitul unei perioade in care am fost nevoiti din nou, dupa 30 de ani, sa luptam pentru principii, suntem la capatul unei perioade care ne-a facut mai puternici, impreuna, toti romanii onesti aflati fie in strada, fie in institutiile statului. Suntem la finalul unei epoci parlamentare triste si in fata ultimelor zvacniri ale celor care au facut-o posibila! Numele pe care le propunem astazi pentru Parlamentul Romaniei sunt garantia ca ceea ce s-a intamplat nu se va mai repeta! Romania nu isi mai permite derapaje de la democratie in fata Europei, in fata propriilor cetateni, dar nici nu mai are timp de experimente! PNL a inceput reconstructia tarii, iar de oamenii din Parlament depinde continuarea pe acest drum. De acesti oameni, de increderea pe care le-o vor da sibienii, depinde si dezvoltarea judetului!", a scris, sambata, pe Facebook Raluca Turcan, vicepremier si prim-vicepresedinte al PNL.Ea arata ca pe listele pentru Camera Deputatilor si Senat ale PNL Sibiu se afla nume care "au confirmat in activitatea parlamentara, ale caror initiative au fost sustinute si au produs efecte in societate, (...) sibieni care au demonstrat atasament pentru orasul si judetul lor, oameni care aduc un suflu nou" si in care liberalii au incredere.