Raluca Turcan: 500.000 de laptopuri si tablete vor fi decontate din fonduri europene

"Domnule prim-ministru, colegii mei ministri, in sedinta de astazi, vor putea supune dezbaterii cateva proiecte legislative. Ministerul Fondurilor Europene va propune o ordonanta de urgenta de decontare a aproximativ 500.000 de laptopuri si tablete din fonduri europene pentru autoritatile publice locale, in valoare de 100 de milioane de euro. De asemenea, am identificat 50 de milioane de euro pentru decontarea tot catre autoritati a materialelor de igiena si de protectie sanitara si, de asemenea, 25 de milioane de euro pentru decontarea achizitionarii unor containere sanitare sau de suport educational in localitatile unde nu exista retea de apa-canal sau unde infrastructura nu permite organizarea cursurilor", a precizat Turcan, intrebata de premier care este stadiul actelor normative pentru pregatirea noului an scolar.Ea a adaugat ca ministrul Educatiei, Monica Anisie , va propune un proiect de lege care vizeaza deblocarea concursurilor pentru posturile vacante de personal didactic si nedidactic si, de asemenea, pentru asistenti si medici de medicina scolara.Premierul i-a cerut ministrului Educatiei sa solicite o evaluare din partea inspectoratelor scolare pentru fiecare unitate de invatamant ca sa se stabileasca care este necesarul de personal suplimentar, indiferent daca este vorba de personal didactic, nedidactic sau medical."Trebuie sa avem cat de cat o evaluare ca sa putem sa fundamentam in proiectul de lege. Aici mergem pe varianta proiect de lege", a spus Orban.In completare, vicepremierul a replicat: "Proiect de lege, pentru a nu fi probleme. (... ) De fapt, o derogare contine acest proiect de lege, o derogare de la legea privind instituirea starii de alerta, Legea 55, votata in Parlament, si tot prin acest proiect de lege se stabileste cadrul prin care se pot suspenda cursurile in situatie de focar sau de extindere epidemiologica, tot pentru ca ar putea fi considerata o masura restrictiva si sa nu fie interpretata de Curtea Constitutionala interventia noastra prin ordonanta de urgenta".Raluca Turcan a precizat ca tot Ministerul Educatiei va propune introducerea pe ordinea de zi suplimentara a unui proiect de ordonanta de urgenta care sa reglementeze predarea online, in situatia in care se va ajunge sa se opteze pentru aceasta varianta.Potrivit vicepremierului, tot in sedinta de vineri, Ministerul Muncii va supune dezbaterii o ordonanta de urgenta pentru plata zilelor libere pentru parinti, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii scolilor."Pe modelul Legii 19, asa cum se intampla pe perioada starii de urgenta", a explicat Turcan.